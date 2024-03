Tech

Idegenrendészeti őrizetbe került át a dél-korei 'kriptokirály' Montenegróban

A montenegrói idegenrendészet vette őrizetbe a dél-koreai "kriptokirályt" szombaton, azt követően, hogy Do Kvon letöltötte a közokirat-hamisítás miatt rá kiszabott börtönbüntetését - közölte a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG).



A podgoricai felsőbíróság március elején döntött arról, hogy Szöulnak adják ki a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítóját, az ítélet ellen azonban a védői fellebbeztek, ezért továbbra is arra vár, hogy a montenegrói hatóságok eldöntsék: Dél-Koreának vagy az Egyesült Államoknak adják-e ki.



Do Kvon ügyvédje, Goran Rodic közölte, hogy a bírósági ítélet szerint a kiadatást szabadlábon várhatta volna meg, az idegenrendészet a bírósági döntés megkerülésével tartja fogva.



Do Kvont és társát, a Terraform pénzügyeiért felelős Hon Csang Dzsunt tavaly március 23-án a podgoricai repülőtéren fogták el, amikor egy Dubajba tartó magánrepülőre készültek felszállni. Mindkét férfi hamis okmányokkal utazott volna. Tavaly júniusban közokirat-hamisítás miatt mindkettőjüket négy-négy hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték Podgoricában.



Közben a montenegrói igazságügyi minisztériumhoz az Egyesült Államoktól és Dél-Koreától is érkezett kérelem az elítéltek kiadatására. A montenegrói igazságügyi szervek az utóbbi néhány hónapban többször is módosították döntésüket arról, hogy Washingtonnak vagy Szöulnak adják-e ki a férfit. Hon Csang Dzsunt február elején kiadták Dél-Koreának.



Do Kvon blokklánccége 2022-ben omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek. A "kriptokirály" korábban ártatlanságát hangoztatta, és az ellene megfogalmazott vádakat politikailag motiváltnak nevezte.