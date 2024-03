Ukrajnai háború

Varsó magyarázatot kér Moszkvától a cirkálórakéta által elkövetett légtérsértés kapcsán

Varsó magyarázatot fog kérni Moszkvától az orosz cirkálórakéta által vasárnapra virradóan elkövetett légtérsértésre - jelentette be Pawel Wronski, a lengyel külügyminisztérium szóvivője.



A szóvivő arra reagált vasárnap reggel a külügyi tárca X közösségi felületén, hogy a nyugat-ukrajnai Lviv régiót is ért orosz rakéta- és dróntámadás közben az egyik cirkálórakéta átmenetileg behatolt a lengyel légtérbe.



"Lengyelország a területét érintő újabb légtérsértés tisztázását fogja követelni az Oroszországi Föderációtól" - áll Wronski bejegyzésében. A szóvivő hozzátette: Varsó egyúttal "az ukrán lakosság és Ukrajna területe ellen irányuló légi terrortámadások beszüntetésére", a háború befejezésére szólítja fel az orosz vezetést, valamint arra, hogy "a saját belügyi problémáival foglakozzon".



"Elítéljük a terrorizumus, valamint az erőszakos határrevízióra tett próbálkozások minden formáját" - írta Wronski.



Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter vasárnap délelőtti sajtóértekezletén megerősítette: a vasárnap hajnali 4 óra után történt incidens miatt készültségbe helyezték a lengyel ügyeletes légierőt.



A rakéta 39 másodpercig tartózkodott a lengyel légtérben, amelybe mintegy 1-2 kilométer mélységben hatolt be - közölte Kosiniak-Kamysz.