Letartóztatták a moszkvai merénylet gyanúsítottjai

Mit tudunk eddig az oroszországi terrortámadásról és az elfogott gyanúsítottakról?

Összesen 11 embert vettek őrizetbe a pénteki brutális támadás után, amely a koncertre várakozó nézőket érte a Crocus kulturális központban. 2024.03.24 12:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az orosz rendvédelmi és biztonsági szolgálatok összesen 11 gyanúsítottat vettek őrizetbe a Moszkva külvárosában lévő Crocus City Hall koncerthelyszín ellen pénteken elkövetett terrortámadást követően. Az őrizetbe vettek között van a több mint 130 halálos áldozatot és több mint 150 sebesültet követelő mészárlás négy feltételezett elkövetője is - közölte az orosz belbiztonsági szolgálat, az FSZB.



A gyanúsítottak személyazonosságáról és a támadás körülményeiről még nem derültek ki részletek. Az FSZB szerint a támadást gondosan előkészítették, és úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb áldozattal járjon. Az incidens kivizsgálása folyamatban van. Az alábbiakat lehet eddig tudni:

Őrizetbe vétel

A négy fő gyanúsítottat szombaton a kora reggeli órákban vették őrizetbe az Ukrajnával határos oroszországi Brjanszki területen - áll az FSZB közleményében. A feltételezett elkövetők egy fehér Renault Thalia típusú autóban utaztak, amellyel a helyszínről menekültek - írja a 78.ru hírportál.



Az orosz rendfenntartó erők rövid üldözése után a gyanúsítottak elhagyták az autót. Egyiküket még a helyszínen őrizetbe vették, míg három másikuk egy erdőben próbált elrejtőzni, ami nagyszabású hajtóvadászatot indított - jelentette a média.



Később több videó is felkerült az internetre, amelyeken a feltételezett elkövetők őrizetbe vétele és kihallgatása látható. A videók közül kettőt az RT főszerkesztője, Margarita Simonyan tett közzé, egy másikat pedig Alekszandr Kots újságíró. Legalább egy gyanúsított megsérült a rendfenntartó erőkkel való összetűzés során, és kórházba került - jelentette a Mash Telegram csatorna.



Orosz tisztviselők nem kommentálták az egyik gyanúsított állítólagos kórházi kezeléséről szóló információkat. Szombaton az FSZB közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy az incidenssel összefüggésben összesen 11 embert vettek őrizetbe, köztük a négy feltételezett támadót.



"A bűnözők az orosz-ukrán határon akartak átjutni, és az ukrán oldalon megfelelő kapcsolatokkal rendelkeztek" - tette hozzá a négy fő gyanúsítottra utalva. A másik hét őrizetbe vételre Moszkvában és a moszkvai régióban került sor az orosz média szerint.

A gyanúsítottak személyazonossága

Az orosz bűnüldöző szervek nem közöltek adatokat az őrizetbe vett tizenegy személy nevéről vagy állampolgárságáról. Az orosz belügyminisztérium csak azt erősítette meg, hogy az elsődleges gyanúsítottak egyike sem rendelkezik orosz állampolgársággal.



"A belügyminisztérium migrációs osztálya az FSZB munkatársaival együtt gondosan tanulmányozza az őrizetbe vettek mindegyikének az orosz területen való tartózkodásának az okát és időtartamát" - közölte Irina Volk minisztériumi szóvivő.



A feltételezett elkövetők kihallgatásáról készült felvételeken látszik, hogy egyikük tört orosz nyelven beszél, egy másik pedig tolmácson keresztül beszél a rendőrökkel. Az egyik gyanúsított azt állította, hogy Törökországban járt, és csak március elején érkezett Oroszországba. Hét feltételezett bűntársuk személyazonosságáról nem hoztak nyilvánosságra információkat.

Fegyverek és felszerelés

A helyszínen készült és az orosz Nyomozó Bizottság által közzétett felvételeken látható, hogy a támadók sorozatlövő fegyverekkel és nagy mennyiségű lőszerrel voltak felszerelve. A videón legalább egy ilyen, AK-ra hasonlító fegyver látható, valamint közel egy tucat teli tár.



Az orosz Lenta hírportál arról is beszámolt, hogy egy Saiga vadászpuskát is találtak a helyszínen. Az orosz média szerint a gyanúsítottak autójában egy Makarov kézifegyvert és egy plusz tárat is találtak a brjanszki területen történt őrizetbe vételük során.



Az egyik gyanúsított a kihallgatás során azt állította, hogy a fegyverarzenált olyan emberek szervezték meg számukra, akiket személyesen nem ismertek, és csak a Telegramon keresztül vették fel velük a kapcsolatot. A támadáshoz használt járművet is állítólag az egyik gyanúsított rokonától vásárolták nem sokkal a terrorcselekmény előtt.

Indítékok

Az egyik gyanúsított, akit a bűnüldöző szervek munkatársai a kihallgatása során filmre vettek, azt állította, hogy "pénzért" követte el a bűncselekményt. A férfi azt állította, hogy 500 000 rubelt (5418 dollár) ígértek neki, és ennek felét a támadás előtt átutalták a bankkártyájára.



Az állítólagos elkövető azt is elmondta, hogy egy ideje már "prédikációkat hallgatott... egy prédikátortól" a Telegramon, mielőtt a pénteki támadás feltételezett kitervelői "körülbelül egy hónappal ezelőtt" megkeresték. Amikor tovább faggatták arról, hogy mit tett pénteken a koncerten, a férfi azt mondta, hogy "lelőtte ... az embereket", hozzátéve, hogy csak az volt a feladata, hogy embereket öljön, és "nem számított", hogy kit öl meg.



A nyilvánosságra hozott kihallgatás során egyik gyanúsított sem vállalt kifejezetten hűséget valamely szélsőséges csoportnak.

Lehetséges ötletgazdák

Az orosz nyomozóhatóságok nem nevezték meg a támadás mögött álló feltételezett szervezőket. Nem jeleztek semmilyen kapcsolatot sem az elsődleges gyanúsítottak és szélsőséges csoportok vagy külső erők között, kivéve néhány ukrán "kapcsolatot", amelyek állítólag készek voltak segíteni őket az Ukrajnába való átkelésben az FSZB szerint.



Egyes nyugati médiumok, köztük a Reuters és a CNN arról számoltak be, hogy az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS/ISIL) vállalta magára a támadást. A terrorcsoport állítólag egy olyan fotót is közzétett, amelyen a négy gyanúsított egy IS-zászló hátterében pózol. A fotón, amelyet azóta egyes médiumok is megosztottak, négy férfi látható, akik baseballsapkát viselnek, arcukat eltakarva. Moszkva nem kommentálta az IS állításait.