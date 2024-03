Terrortámadás

115-re emelkedett a halálos áldozatok száma az orosz kulturális központban - nyomozók

Az orosz Nyomozó Bizottság azt állította, hogy a Moszkva melletti Crocus City koncertteremben péntek este elkövetett mészárlás halálos áldozatainak száma 115 fő, és figyelmeztetett, hogy ez a szám valószínűleg még emelkedni fog.



A szolgálat korábban 60, majd 93 halálos áldozatról számolt be, de később frissítést adott ki, amelyben bejelentette, hogy további holttesteket találtak, miután a mentőszolgálat megkezdte a romok eltakarítását.



"Az előzetes adatok szerint a halál oka lőtt sebek és égéstermék-mérgezés (füstmérgezés) volt" - közölték a nyomozók, hozzátéve, hogy a helyszínen talált bizonyítékok elemzésével, a térfigyelő kamerák felvételeinek átnézésével és az áldozatok vallomásainak felvételével folytatják a támadás minden részletének megállapítását.

A moszkvai régió egészségügyi minisztériuma korábban arról is beszámolt, hogy az elhunytak között legalább három gyermek van.



A tragikus események péntek este a Krókusz kulturális központban, az orosz főváros nyugati peremén lévő Krasznogorszk városban történtek. A 7500 fősre becsült befogadóképességű koncerthelyszín majdnem tele volt, amikor a terroristák lecsaptak. A támadásra a Piknik orosz rockzenekar fellépése előtt került sor.



A mobiltelefonos felvételek és a szemtanúk beszámolói alapján legalább öt, katonai stílusú felszerelést viselő, támadófegyverrel felszerelt fegyveres nyitott először tüzet a fegyvertelen biztonsági őrökre a koncertterem főbejáratánál. Ezután válogatás nélkül lövöldöztek a menekülő, pánikba esett látogatókra.



Miután a terroristák elérték a koncerttermet, felgyújtották a bent lévő székeket, és a lángok hamarosan az épület nagy részét, beleértve a tetőt is, elöntötték.



A nyomozók kijelentették, hogy a helyszínen talált bizonyítékok alapján tett előzetes megállapítások megerősíteni látszanak, hogy a terroristák automata fegyvereket használtak a támadás során, és valamilyen gyúlékony folyadékot használtak a helyiségek felgyújtásához.



A nyomozóbizottság közölte, hogy most ballisztikai, genetikai és ujjlenyomatelemzést végeznek a helyszínen talált tárgyi bizonyítékok alapján.



Közben Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, hogy tizenegy gyanúsítottat, köztük négy terroristát, akiknek közvetlen közük volt a támadáshoz, őrizetbe vettek - közölte a Kreml sajtószolgálata.