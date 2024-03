Külföld

Ez az eddig el nem ismert afrikai állam fokozza függetlenségi törekvéseit

Szomáliföld kormánya a Nemzetközi Bírósághoz (ICJ) fog fordulni szuverenitás iránti kérelemmel - jelentette a helyi média.



Ügyvédek összeállítottak egy beadványt a kormány nevében, és hamarosan benyújtják azt a Nemzetközi Bírósághoz - jelentette be Dr. Issa Kayd Mohamud külügyi és nemzetközi együttműködési miniszter a Somaliland Standard beszámolója szerint.



Szomáliföld 1960-ban nyerte el függetlenségét az Egyesült Királyságtól, Szomália pedig nem sokkal később Olaszországtól. A két állam 1960-tól 1991-ig Szomáliai Köztársaság néven volt egyesítve.



A tíz évig tartó polgárháború után Szomáliföld 1991-ben kikiáltotta szuverenitását. Nem ismerik el nemzetközileg, bár informális kapcsolatokat tart fenn több állammal, köztük Etiópiával. Szomáliföld tagja a Képviseletlen Nemzetek és Népek Szervezetének (UNPO).



Az idén január 1-jén Szomáliföld és Etiópia között létrejött megállapodás értelmében Szomáliföld 20 km partvidékéért 50 évre szóló bérleti szerződést ajánlottak fel az Ádeni-öbölben lévő Berbera kikötője körül.



Ez lehetővé tenné a tengerparttal nem rendelkező Etiópia számára, amely több mint három évtizede Dzsibutira támaszkodik tengeri kereskedelmének nagy részét illetően, hogy hozzáférjen a tengerhez, miközben katonai támaszpontot is építene.



A lépés feldühítette Szomáliát, amely Szomáliföldet saját területének tekinti. Míg Addisz-Abeba gazdasági szükségletei szempontjából kritikusnak tartja a tengeri megállapodást, addig Mogadishu elítélte azt, mint területrablást és területi integritásának megsértését.



Abiy Ahmed Ali etióp miniszterelnök az X-en (korábban Twitter) azt írta, hogy a kikötői megállapodás "hivatalosan elismeri a Szomáliai Köztársaságot, Szomáliföld pedig 50 évre bérletbe adja Etiópiának a tengeri és kereskedelmi tengeri hozzáférést".



Mohamud szomáliai külügyminiszter kijelentette, hogy az Etiópiával aláírt memorandum további jogi igazolást nyújt követelésének, hozzátéve, hogy továbbra is "állhatatosan" törekszik a nemzetközi elismerésre.



A szomáliai kormány szintén kizárta a Szomáliával való esetleges újraegyesítést, szeptemberben kijelentve, hogy "bármilyen párbeszédre kerül sor Szomáliföld és Szomália között, nem az egyesülésről fog szólni, hanem arról, hogy a két korábban egyesült ország hogyan tud külön-külön továbblépni".