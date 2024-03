Izraeli-palesztin

Hamász: Izrael elutasította a fogolycsere-megállapodási javaslatot

A Hamász új javaslatot mutatott be, amely szerint szabadon engednének 42 túszt a még fogva tartott 134-ből, - fejenként 20-50, Izraelben bebörtönzött palesztin fogolyért cserébe. 2024.03.20 20:24 MTI

A Hamász iszlamista terrorszervezet szerint Izrael elutasító választ adott arra a javaslatukra, amely az október 7-i terrortámadásuk során a Gázai övezetbe hurcolt izraeliek szabadon engedéséről és a két fél közötti tűzszünetről szól.



Oszama Hamdan, a Hamász magas rangú libanoni képviselője szerdán annyit közölt, hogy Izrael elutasította tűzszüneti javaslatukat, de részleteket nem mondott.



Hamdan Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt tette felelőssé a tárgyalások kudarcáért.



"Maga Netanjahu, a kormánya és támogatóik felelősek a fogolycsere-tárgyalásokon tett erőfeszítések hiábavalóságáért" - mondta Hamdan, aki szerint a Hamász biztonsági erőinek parancsnokait és a palesztin klánok képviselőit ért támadások leleplezték Izrael rosszindulatú tervét, és Izrael válasza visszalépés a korábban már elfogadott pontokban.



A Hamász az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom közvetítésével folyó tárgyalásokon új javaslatot mutatott be a múlt héten, amely szerint hathetes fegyverszünet alatt szabadon engednének 42 túszt a még fogva tartott 134-ből, - nőket, gyerekeket, időseket és betegeket, - fejenként 20-50, Izraelben bebörtönzött palesztin fogolyért cserébe.



Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy a Sin Bet belbiztonsági szolgálattal együttműködésben a Gázai övezet északi részén fekvő Sifa kórházban letartóztatták Mahmud Kvaszamát, aki részt vett három tizenéves izraeli fiú 2014-es elrablásában és meggyilkolásában. Izrael e gyilkosság megtorlásaként indította el Erős Szikla nevű hadműveletét.



Kvaszamát Gilád Salit elrabolt izraeli tizedes 2011-es szabadon bocsátásának fejében engedték el, és toloncolták ki a Gázai övezetbe, ahol azóta részt vett a Hamász ciszjordániai terrorista tevékenységének irányításában, köztük számos lőfegyveres támadás megszervezésében.



Az izraeli biztonsági erők hétfő hajnal óta mintegy háromszázötven terrorgyanús palesztint vettek őrizetbe az egyszer már elfoglalt, majd ismét az iszlamisták kezére került Sifa kórházban. Számos fegyvert, köztük gépfegyvereket is találtak az egészségügyi intézményben.



Netanjahu szerdán ismét kijelentette, hogy az izraeli hadsereg meg fogja ostromolni a Gázai övezet déli szélén, az egyiptomi határnál fekvő Rafahot. Ennek tervét már jóváhagyta, de előkészületei még nem fejeződtek be. "Hamarosan a civil lakosság evakuálásának tervét is jóváhagyjuk" - tette hozzá.



Netanjahu emlékeztetett a Joe Biden amerikai elnökkel folytatott legutóbbi telefonbeszélgetésére, amelyben világossá tette számára, hogy szerinte lehetetlen a győzelem az IDF rafahi behatolása nélkül, ugyanis azzal fel tudnák számolni a Hamász megmaradt egységeit is.

A Rafahnál felállított sátortáborokban több mint egymillió olyan civil menekült tartózkodik, aki az övezet északi részéből menekült délre.



Netanjahu hozzátette: Biden azt kérte tőle, hogy ismertesse Izraelben a humanitárius és egyéb kérdésekben elkészített amerikai javaslatokat. "Volt, amikor megegyeztünk a barátainkkal, és volt, amikor nem értettünk velük egyet. Végül mindig azt tettük, ami biztonságunk szempontjából elengedhetetlen volt, és ezúttal is ezt fogjuk tenni" - jelentette ki az izraeli kormányfő.