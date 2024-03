Ukrajnai háború

Az ukrán hírszerzés dróncsapást mért egy oroszországi légibázisra

Dróncsapást mért az oroszországi Szaratovi területen lévő Engelsz légibázisra szerda délelőtt az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége - közölte az ukrán katonai hírszerzés.



"A Ljutij (Február) elnevezésű, ukrán gyártmányú kamikaze drón jól teljesített. Engelsz demilitarizálása folytatódik" - fogalmazott a hírszerzés, hozzátéve, hogy még tisztázzák az okozott kár mértékét. A településen van az orosz légierő "Engelsz-2" légibázisa, amely kulcsszerepet tölt be az Ukrajna elleni háborúban: az orosz erők számos rakétatámadást indítanak onnan. A közösségi oldalakon közzétett beszámolók szerint a helyszínen legalább négy robbanás történt, és tűz keletkezett.



Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója közölte, hogy szerdán az orosz erők újabb csapást mértek a megyeszékhelyre. A rendőrség közölte, hogy az eddigi adatok szerint három helyi lakos életét vesztette, és öten megsebesültek. A katasztrófavédelmi szolgálat szerint viszont lehetnek még emberek a romok alatt.



Szinyehubov arról is hírt adott, hogy az orosz hadsereg irányított légibombákat dobott Kazacsa Lopany falura, aminek következtében egy helyi lakos sérülésekkel kórházba került.



Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy sikerült átjuttatniuk a régió ukrán ellenőrzésű részébe az orosz megszállás alatti területről egy nevelőszülő párt két fiúgyermekükkel. A kormányzó hozzáfűzte, hogy az év eleje óta Ukrajnának negyven gyermeket sikerült visszavinnie az ellenőrzése alatt álló területre.



Az ukrán védelmi tárca által létrehozott Nemzeti Ellenállási Központ (CNSZ) arról számolt be, hogy az elfoglalt területeken az oroszok megnövelték a helyi lakosok magánbeszélgetéseinek meghallgatására alkalmas eszközök számát. A szervezet kiemelte, hogy nemcsak a helyi lakosok telefonjait hallgatják le, de az utcai és a közintézményekben folytatott beszélgetéseiket is. A CNSZ hozzátette, hogy az oroszok ismét egy sor rajtaütést hajtottak végre a Herszon régió lakóházaiban, kihallgatták az ottlakókat, ellenőrizték irataikat és a mobiltelefonjaikat. A központ hivatalos honlapján e mellett az olvasható, hogy az elfoglalt területeken az orosz katonai vezetés megtiltotta az orosz katonáknak, hogy szóba álljanak a helybeliekkel. A CNSZ szerint a döntés oka az volt, hogy a helyi lakosok az így szerzett információkat eljuttatják az ukrán fegyveres erőkhöz.



Az ukrán vezérkar szerdai helyzetjelentésében azt írta, hogy megnövekedett az orosz támadások száma a Harkiv megyei Kupjanszk és a donyecki régióban lévő Liman irányában is. Az elmúlt nap folyamán nyolcvan katonai összecsapásra került sor a fronton. A vezérkar legfrissebb összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 433 ezret. Az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek mellett kilenc orosz harckocsit, 16 tüzérségi fegyvert és 37 drónt.