Izraeli-palesztin

Izraeli szóvivő: folytatódik a razzia a gázai kórházban

A főként palesztinok lakta Gázai övezet északi részén, Gázavárosban fekvő Sifa kórházban zajló izraeli razzia során szerdáig legalább kilencven palesztin fegyverest öltek meg, és elfogtak mintegy háromszáz, terrortevékenységgel gyanúsított palesztint, akik közül százhatvanat Izraelbe vittek további kihallgatásra - közölte az izraeli hadsereg szóvivője.



Mint mondta, a műveletet várhatóan még több napig folytatják az iszlamista Hamász szervezet kórházba visszatért terroristaegységének felszámolására.



Bejelentették azt is, hogy az izraeli légierő egyik vadászgépe megtámadta a Hamász alagútjának lejáratát annak a területnek a közelében, ahonnan rakétát indítottak kedden a Gázai övezettel szomszédos Szderót város ellen.



Kiújultak a harcok a Hamásztól korábban már "megtisztított", az övezet északi részén található Dzsabália menekülttáborban is, ahol megöltek hat iszlamista fegyverest. A déli részeken, Hán-Júniszban is végzetek több Hamász-fegyveressel az utóbbi órákban a szóvivő szerint.



Friss izraeli közlés szerint Katar részt vesz a Gázai övezetben a tengeri dokk építésében és üzemeltetésének finanszírozásában, miután az Egyesült Államok elutasította a Doha bevonásával szembeni izraeli ellenállást. "A gázai kikötő katari részvétellel a Hamász álma volt" - jelentette ki egy izraeli illetékes a ynet hírportálnak nyilatkozva.



A múlt héten Antony Blinken amerikai külügyminiszter irányításával konferenciabeszélgetésen egyeztettek a humanitárius segélyeket tengeri úton az övezetbe juttató móló építéséről ciprusi, katari, egyesült királyságbeli, egyesült arab emírségekbeli diplomatákkal, valamint az Európai Unió és az ENSZ képviselőivel, de izraeli részvétel nélkül.



Tel-Avivban szerdán ismét tiltakozó akciót tartottak azoknak az izraeli túszoknak a családtagjai és támogatóik, akiket a Hamász a Gázai övezetbe hurcolt a jelenlegi fegyveres konfliktust kiváltó október 7-i terrortámadásban. A hozzátartozók reggel ismét elzárták testükkel Tel-Aviv legfontosabb főútjának forgalmát, és a túszok hazajutását lehetővé tevő tűzszüneti egyezményt követeltek. Molinójukon a tiltakozók azt írták: "Rajtad múlik: ne térjenek vissza Katarból alku nélkül".



Az október 7-i események miatt előrehozott választásokat követelő aktivisták szerda reggel parlamenti képviselők és miniszterek otthonai előtt tüntettek, a politikusok lemondását követelve. Közölték azt is, hogy az izraeli parlamenthez utaznak, ahol át kívánják adni a koalíció valamennyi miniszterének és a kneszet tagjainak a "felmondólevelüket".