Josep Borrell: az EU megegyezett a Navalnij meggyilkolásáért felelősök szankcionálásában

A szankciók 30 emberre és entitásra vonatkoznak majd az emberi jogok megsértése esetén alkalmazott szankciórendszer keretében. 2024.03.19 07:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa megegyezett a február közepén elhuny orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij meggyilkolásáért felelősök szankcionálásában - jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben hétfőn.



Josep Borrell, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a szankciók 30 emberre és entitásra vonatkoznak majd az emberi jogok megsértése esetén alkalmazott szankciórendszer keretében.



A főképviselő beszélt arról is, hogy a külügyek tanácsa megvizsgálta az uniós bankokban tartott, majd a 2022. február 24-én kezdődött ukrajnai háború okán befagyasztott orosz vagyon profitja felhasználásának lehetőségeit. A tagállamok többsége egyetértett abban, hogy a nyereséget Ukrajna megsegítésére fordítsák - tájékoztatott.



Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban arról beszélt, hogy a tagállamok elvi megállapodásra jutottak abban, hogy szankciókat vezetnek be a ciszjordániai palesztinokkal szemben erőszakot alkalmazó izraeli telepesekkel szemben, valamint további megszorító intézkedéseket hoznak a Hamász iszlamista terrorszervezet tagjaira vonatkozóan.



Szavai szerint "szilárd, európai szintű kompromisszum született, a politikai megállapodás megvan", de - mint közölte - a munka még folytatódik a teljes körű elfogadás érdekében. Azok az országok, amelyek korábban blokkolták a javaslatot, most úgy döntöttek, hogy tartózkodnak a szavazástól - tájékoztatott az uniós diplomácia vezetője.