Ukrajnai háború

Varsó és Berlin nemzetközi koalíciót kezdeményez harckocsik szállítására

Lengyelország és Németország a jövő héten egy harckocsik ukrajnai szállítását biztosító nemzetközi koalíció létrehozását kezdeményezi - jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter, kormányfőhelyettes hétfőn a Varsó melletti Helenówban.



Kosiniak-Kamysz a német hivatali kollégájával, Boris Pistoriusszal folytatott megbeszélést követő közös sajtóértekezleten tette a bejelentést.



"Március 26-án Lengyelország és Németország társvezetőkként aktiválják az Ukrajna támogatását célzó páncélozott képességek koalícióját" - fogalmazott a lengyel politikus. Közölte: a projekthez más partnerek is csatlakoztak, köztük Nagy-Britannia, Svédország és Olaszország.



A lengyel tárcavezető megerősítette: a Stratégiai iránytű elnevezésű, 2022-ben elfogadott európai uniós biztonság- és védelempolitikai cselekvési terv keretében júliustól készenléti állapotba helyezik a lengyel és a német gyorsreagálású harccsoportot, amelyek külön-külön 2500 főt számlálnak.



Bejelentette továbbá: május elején a lengyelországi Wroclawban megrendezik a lengyel-francia-német együttműködési csoport, az úgynevezett weimari háromszög védelmi minisztereinek találkozóját.



Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: Lengyelország nem tervezi, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába.



Boris Pistorius közölte: Németország és Lengyelország a lőszergyártás és az ukrán fegyveres erők kiképzése terén is megerősítik együttműködésüket.



Pistorius a német kormánykoalíción belüli, az ukrajnai helyzet megoldását érintő nézeteltérésekre utalva aláhúzta: az ukrajnai háború befagyasztása "végső soron csak Putyinnak segítene". A békét meg kell teremteni, de "az nem lehet egy diktált béke", olyan tűzszünet, illetve a konfliktus befagyasztása, amelyből "Putyin végül megerősödve kerülne ki, és akkor folytatná a konfliktust, amikor neki tetszik" - hangsúlyozta a német miniszter.