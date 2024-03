Orosz elnökválasztás

David Cameron: Oroszország nem tartotta magát a szabad akaratnyilvánítás garantálására tett kötelezettségvállalásaihoz

A brit külügyminiszter szerint tragikus módon hívta fel ismét a figyelmet az oroszországi politikai elnyomás súlyosságára az a tény, hogy Alekszej Navalnij ellenzéki politikus alig néhány héttel az elnökválasztás előtt meghalt. 2024.03.18 18:30 MTI

Oroszország a hétvégi elnökválasztáson nem tartotta magát azokhoz a kötelezettségekhez, amelyeket az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) által a szabad akaratnyilvánítás garantálására megalkotott alapelvek érvényesítésére vállalt - közölte hétfői nyilatkozatában David Cameron brit külügyminiszter.



Cameron szerint a brit kormányhoz számos jelentés érkezett a választási szabályok megsértéséről. A londoni külügyi tárca vezetője kiemelte, hogy a választásokra nem is hívták meg az EBESZ független megfigyelőit.



Az orosz hatóságok rövid úton diszkvalifikáltak minden olyan jelöltet, aki hangot adott háborúellenes nézeteinek, és miután a versenyben maradt három jelölt mindegyike a Kreml jóváhagyásával indult, soha egy percnyi kétség sem merülhetett fel az elnökválasztás várható eredményével kapcsolatban - fogalmaz hétfői állásfoglalásában a brit külügyminiszter.



David Cameron szerint tragikus módon hívta fel ismét a figyelmet az oroszországi politikai elnyomás súlyosságára az a tény, hogy Alekszej Navalnij ellenzéki politikus alig néhány héttel az elnökválasztás előtt meghalt.



Cameron szerint Oroszországnak haladéktalanul szabadon kell engednie az összes politikai foglyot, köztük Vlagyimir Kara-Murzát.



A moszkvai városi bíróság az orosz-brit kettős állampolgárságú Kara-Murzát tavaly áprilisban 25 évi fegyházra ítélte hazaárulás és az orosz hadseregről szóló hamis állítások terjesztése címén.



London nem sokkal később szankciókat jelentett be olyan orosz igazságszolgáltatási tisztviselők és nemzetbiztonsági ügynökök ellen, akiknek részük volt a Vlagyimir Kara-Murza elleni büntetőeljárásban.



Kara-Murza az orosz ellenzéki mozgalom tagjaként korábban rendszeres vendége volt Kreml-ellenes fórumoknak Európában és az Egyesült Államokban.



Hétfői nyilatkozatában a brit külügyminiszter kifejtette: London véleménye szerint az ENSZ alapokmányának és Ukrajna szuverenitásának "visszataszító megsértése" az a tény, hogy az orosz elnökválasztást ukrajnai területeken, köztük a Krímben, a donyecki és a luhanszki régióban, illetve Herszon és Zaporizzsja megyékben is megtartották.



Ezek a területek mindig Ukrajna részei lesznek, és ezen nem változtat az sem, hogy e területeken is megtartották az orosz elnökválasztást - fogalmaz David Cameron a londoni külügyi tárca által közzétett hétfői állásfoglalásában.



Cameron szerint Oroszországnak be kell tartania azokat a kötelezettségeit, amelyeket szabad akaratából vállalt, és fel kell hagynia a határain túli agresszióval, illetve a határain belüli elnyomással.