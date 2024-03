Oroszország

Orosz elnökválasztás - Lengyel külügy: jogtalan és tisztességtelen volt a szavazás

Az orosz elnökválasztás demokratikus szavazást megakadályozó körülmények között zajlott, és nem minősíthető törvényesnek, valamint szabadnak és tisztességesnek sem - olvasható a varsói külügyminisztérium honlapján vasárnap este közzétett állásfoglalásban.



Péntektől vasárnapig Oroszországban "úgynevezett elnökválasztást rendeztek" - fogalmaztak a lengyelül, angolul és oroszul is közzétett dokumentumban.



Az oroszországi elnökválasztás a társadalommal szembeni "rendkívüli megtorlás" közepette zajlott, ami megakadályozta, hogy a választópolgárok szabad és demokratikus döntést hozzanak - írták.



A varsói külügyi tárca a nemzetközi jog megsértésének minősítette, hogy a szavazást Ukrajna "ideiglenesen megszállt területein", valamint a moldovai Dnyeszteren-túli régióban és a Georgiához tartozó Dél-Oszétiában és Abháziában is megtartották.



"Az ilyen +választás+ nem tekinthető törvényesnek, szabadnak és tisztességesnek", Lengyelország soha nem fogja elfogadni az ezeken a területeken tartott voksolás lebonyolítását és eredményeit - hangsúlyozták.



A dokumentumban az ellen is tiltakoztak, hogy Moszkva nem tette lehetővé a független orosz megfigyelők, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelőinek jelenlétét a választási folyamat során.