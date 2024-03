Washington belvárosában több embert meglőtt egy fegyveres, a rendőrség bűnözési válságot emleget

Washington belvárosában két ember meghalt, öten megsebesültek vasárnap kora reggel egy lövöldözésben - közölte az amerikai főváros rendőrsége, amely nagy összegű nyomravezetői díjat is felajánlott.



Az éttermekkel zsúfolt washingtoni negyed közelében történt erőszakos incidens után egy fegyverest keresnek, aki gyalog menekült el, a támadás indítékát vizsgálják.



A kiérkező rendőrök két áldozatnak csak a halálát tudták megállapítani, a sérülteket kórházba vitték, állapotukról nem adtak tájékoztatást.



A hatóságok összesen 50 ezer dollár (mintegy 18 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlottak fel.



Az újabb lövöldözés Washingtonban alátámasztja a közbiztonság nagymértékű romlására vonatkozó tényeket: 2023-ben az előző évhez képest az emberölések száma 35 százalékkal emelkedett meg. A főváros rendőrségének adatai szerint az autólopások és fegyveres autórablások száma közel megkétszereződött egy év alatt.



Az erőszakos bűncselekmények terjedésére reagálva jelentett be közbiztonsági intézkedés-javaslatot Muriel Bowser polgármester szerdán. Az intézkedések között szerepel a fegyveres bűncselekmények után járó büntetések súlyosbítása, valamint nagyobb mozgástér a bírók számára, hogy az elkövetőket bírósági tárgyalás előtt őrizetben tarthassák. Pamela Smith rendőrfőnök a közelmúltban arra sürgette a helyi törvényhozókat, hogy szigorítsák meg a fegyveres bűncselekmények büntetési tételeit.



Az amerikai fővárosban nagy mértékben növekvő bűnözés a közelmúltban gyakran szerepelt a média vezető híreiben, miután autórablás áldozatává vált több politikus és diplomata is, köztük egy kongresszusi képviselő is. Washington közbiztonságért felelős polgármester-helyettese a közelmúltban egy kongresszusi meghallgatáson elismerte, hogy az Egyesült Államok fővárosa bűnözési válsággal küzd.

Washington DC 2 dead, 5 hurt in shooting in Shaw neighborhood - NBC4 Washington D.C. police are searching for one or multiple suspects in the overnight shooting in Northwest. _______ #WashingtonDC #bloodbath #WorldNews #news #Poli ce pic.twitter.com/NkOSdI7cgH

Shell casing seen on the ground which was discovered by police after a mass shooting outside of Kennedy Recreation Center, Sunday morning on P Street NW in Washington, DC, United States on March 17, 2024. A mass shooting left seven people shot, two of whom are dead, on Saint... pic.twitter.com/mAVu3F2RbJ