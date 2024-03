Voks 24

Nem indulhat a választáson az Egyesült Jobboldal Ereje ellenzéki összefogás

A politikai alakulatok vezetői szombaton nyújtották be a Központi Választási Irodához a pártszövetség megalakításáról szóló megállapodást.

Romániában elutasította a Központi Választási Iroda (BEC) vasárnap az Egyesült Jobboldal Ereje (ADU) ellenzéki összefogás indulását a június 9-i helyhatósági és EP-választásokon. Az ellenzéki politikusok "politikai agressziónak" minősítették a döntést és bejelentették, hogy megtámadják a legfelsőbb bíróságon.



Az ADU tavaly decemberben alakult három ellenzéki párt, a néhány hónapos kormányzati szerepvállalás után ellenzékbe vonult Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a parlamentből kiszorult, Traian Basescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Párt (PMP) és a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) három évtized után kilépett, Ludovic Orban volt kormányfő által alapított Jobboldal Ereje (FD) részvételével.



Az USR elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodás elutasítása a nagyobb román kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) kérésére történt, és "politikai agressziónak" minősül Klaus Iohannis államfő és a hatalmon lévő politikai alakulatok elnökei, Marcel Ciolacu kormányfő és Niolae Ciuca szenátusi elnök részéről. Azt is jól mutatja, milyen állapotban van a demokrácia Romániában - értékelt.



Drula azt ígérte, hogy az ellenzéki pártok "nem állnak meg", tisztességes alternatívát kínálnak a jelenlegi hatalommal szemben, és ezt "az általuk kontrollált intézmények trükkjei sem tudják megakadályozni". Aláhúzta, hogy a legfelsőbb bíróságon támadják meg a döntést, és bejelentette, hogy vasárnap elkezdik az aláírásgyűjtést a választási részvételhez.



Hangsúlyozta, hogy a BEC kifogásaival ellentétben Eugen Tomac a PMP törvényes elnöke, és a párt 2022-es kongresszusának döntését a bukaresti törvényszék is érvényesítette.



Az USR elnöke már szombaton felhívta a figyelmet közösségi oldalán, hogy a kormánypártok meg akarják akadályozni az ADU indulását a választásokon. Ezt azután valószínűsítette, hogy elutasították a PMP képviseletét a Központi Választási Irodában.



A legutóbbi romániai közvélemény-kutatások 13-15 százalékon mérték az ellenzéki pártszövetség támogatottságát.



Romániában június 9-én, az EP-választásokkal egyidőben tartják a helyhatósági választásokat.