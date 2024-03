Izraeli-palesztin

Izraeli miniszterelnök: a nemzetközi közösség hamis vádakkal próbálja megállítani a gázai háborút

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a kormány vasárnapi ülésének kezdetén azt hangoztatta, hogy a nemzetközi közösség hamis vádakat hoz fel az izraeli hadsereg (IDF), a kormány és a miniszterelnök ellen a gázai háború megállítása érdekében.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök szerint a nemzetközi közösség megpróbálja megállítani a gázai háborút, és ezért erőfeszítéseket tesz az izraeli választások előrehozására.



"A háború kezdete óta két fronton harcolunk - katonai és politikai fronton. A politikai fronton eddig sikerült lehetővé tennünk, hogy erőink példátlan módon küzdenek öt teljes hónapon keresztül. De növekszik a nemzetközi nyomás. A nemzetközi közösségben vannak, akik most próbálják megállítani a háborút, még mielőtt minden célját eléri. Ezért hamis vádakat hoznak fel az IDF, az izraeli kormány és Izrael miniszterelnöke ellen" - állította Netanjahu.



"Erőfeszítéseket tesznek azért, hogy most, a háború kellős közepén választások legyenek. Mert tudják, hogy a mostani választások megállítják a háborút, és legalább hat hónapra megbénítják az országot"- állította a kormányfő, aki a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok szerint alulmaradna az ellenzékkel szemben a megmérettetésen.



"Tehát tisztázzuk: ha most leállítjuk a háborút, mielőtt bármilyen célt elérnénk, az azt jelenti, hogy Izrael elvesztette a háborút, és ezt nem engedjük meg. Ezért nem szabad engednünk ennek a nyomásnak" - tette hozzá.



Netanjahu azt is közölte, hogy az általa említett erőfeszítések csak erősítik Izrael eltökéltségét a háború folytatására, és a nemzetközi nyomás nem akadályozza meg abban, hogy minden cél megvalósítása érdekében cselekedjen.



"A Hamász felszámolása, minden túszunk szabadon bocsátása, valamint annak biztosítása, hogy Gáza többé nem jelent fenyegetést Izraelre nézve" - határozta meg az öt hónapja tartó háború céljait.



Elmondása szerint ezen célok eléréséért az IDF-nek Rafahban, az egyiptomi határnál is várhatóan több hétig tartó hadműveletet kell végrehajtania. Ehhez állítása szerint olyan hadműveleti terveket fogadtak el, amelyek tartalmazzák a civilek evakuálását.



"Ez az egyetlen módja annak, hogy felszámoljuk a Hamász maradék gyilkos csapatait, és csak így gyakorolhatjuk a szükséges katonai nyomást az összes elrabolt szabadon bocsátásához" - vélekedett a kormányfő.



"A nemzetközi közösségben élő barátainknak azt mondom: Ilyen rövid az emlékezetük? Ilyen gyorsan elfelejtették október 7-ét, a holokauszt óta a zsidók ellen elkövetett legszörnyűbb mészárlást? Ilyen gyorsan készen állnak megtagadni Izrael önvédelemhez való jogát, hogy megvédje magát a Hamász szörnyei ellen? Ilyen gyorsan elvesztették lelkiismeretüket? Ahelyett, hogy nyomást gyakorolnának a kegyetlen ellenségével a lehető legigazságosabb háborút vívó Izraelre, fordítsák a nyomásgyakorlást a Hamász és patrónusa, Irán ellen. Ezek jelentenek veszélyt a térségre és az egész világra" - zárta beszédét Netanjahu.