Háború

Zelenszkij mindenkit elvitet - férfiak nélkül maradtak az ukrán falvak

Egyes ukrajnai falvak és kisvárosok a hadsereg toborzóinak agresszív mozgósítási taktikája miatt elvesztették felnőtt férfijaik többségét, amivel a Washington Post jelentése szerint a megfogyatkozott haderő sorait igyekeznek feltölteni.



A szombaton megjelent cikkben a lap részletesen bemutatta a nyugat-ukrajnai Hmelnickij régióban található Makov falu helyzetét, ahol gyakorlatilag minden harcképes korú férfi meghalt, megsebesült vagy eltűnt, a maradék néhányat pedig a sorozótisztek vadászták le.



"Ez egyszerűen tény, a legtöbbjük eltűnt" - mondta Larisza Bodna, a helyi iskola igazgatóhelyettese, aki adatbázist vezet azokról a diákokról, akiknek a szülei bevetésen vannak.



"Az embereket úgy kapják el, mint a kutyákat az utcán" - jegyezte meg egy másik lakos, akinek a férjét tavaly erőszakkal besorozták, annak ellenére, hogy egészségügyi állapota miatt mentesíteni kellett volna a katonai szolgálat alól. "Az egész falut így vitték el" - tette hozzá.



Az újság megjegyezte, hogy a civil lakosság körében folyamatosan nő a neheztelés, a többség úgy érzi, hogy a férfiakat aránytalanul nagy arányban vették célba, szemben a nagyobb városokkal, ahol könnyebb elrejtőzni. A lakosok szerint még a már a hadseregben szolgálatot teljesítőket és a behívási korhatár alatti fiatalokat is megállítják és kihallgatják az utcán. Az elmúlt hónapokban több olyan videó is felkerült az internetre, amelyen a katonák férfiakat kényszerítenek járművekre, ami emberrablásokról szóló pletykákat keltett, és hozzájárult a pánikhoz a helyiek körében.



Ukrajna nem sokkal az Oroszországgal való konfliktus 2022. februári kezdete után általános mozgósítást hirdetett, de azóta több ezer férfinak sikerült elmenekülnie. A tavaly nyári sikertelen ellentámadást követően Kijev kétségbeesetten próbálta feltölteni sorait, és közel 500 ezer újoncot is mozgósítani akart.



Január végén az ukrán törvényhozók első olvasatban elfogadtak egy átdolgozott mozgósítási törvényt, amelynek célja a katonai sorok növelése a sorkötelezettségi korhatár 27-ről 25 évre történő csökkentésével és a behívási feltételek szigorításával.



Az orosz hadsereg február végére több mint 444 ezerre becsülte a halott vagy súlyosan sebesült áldozatok számát. Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt hónapban azt állította, hogy az ellenségeskedés két éve alatt mindössze 31 000 ukrán katona halt meg.