USA

Trump potenciális vérfürdőre figyelmeztet, ha veszít

Az Egyesült Államokban talán soha többé nem lesznek választások, ha nem ő nyer novemberben - mondta a volt elnök. 2024.03.17 16:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump volt amerikai elnök "vérfürdőre" figyelmeztetett az amerikai autóipar és az egész ország számára, ha a november 5-i amerikai választásokon nem nyeri meg második ciklusát.



Trump ezt a megjegyzést egy szombati, az ohiói Vandaliában tartott nagygyűlésen tette, miközben arról beszélt, hogy meg kívánja védeni az amerikai autógyártókat a kínai versenytől.



A volt elnök a színpadról Hszi Csin-ping kínai vezetőhöz szólt, mondván, hogy "te és én barátok vagyunk, de... azok a nagy, monstre autógyárak, amelyeket most Mexikóban építesz... nem fogsz amerikaiakat alkalmazni, és nem fogod nekünk eladni az autókat, nem".



"100%-os vámot fogunk kivetni minden egyes autóra, ami átjön a határvonalon, és nem fogják tudni eladni azokat az autókat, ha engem megválasztanak" - tette hozzá a választás várható republikánus jelöltje.



Trump felszólította az amerikaiakat, hogy ősszel szavazzanak rá, mondván: "Nos, ha nem választanak meg, akkor egy vérfürdő lesz az egész - ez lesz a legkevesebb. Vérfürdő lesz az ország számára. Ez lesz a legkevesebb."



Később beszédében arra is figyelmeztette a tömeget, hogy "ha ezt a választást nem nyerem meg, nem vagyok benne biztos, hogy valaha is lesz még egy választás ebben az országban".



Trump aznap esti beszéde többnyire rögtönzött volt, mivel arra panaszkodott, hogy az erős szél miatt nem tudta használni a súgógépet. "Nem tudom elolvasni ezt az átkozott súgógépet. Ez a szaros mozog. Mintha egy mozgó zászlót olvasnék 35 mérföld/órás szélben" - mondta a 77 éves férfi.



Joe Biden amerikai elnök csapata úgy értelmezte, hogy Trump "vérfürdőt" emlegetett, mint riválisuk "politikai erőszakkal" való fenyegetését. "Újabb január 6-ot akar, de az amerikai nép idén novemberben újabb választási vereséget fog neki adni, mert továbbra is elutasítja szélsőségességét, az erőszak iránti vonzalmát és bosszúszomját" - fogalmazott közleményében James Singer, Biden kampányszóvivője.



Karoline Leavitt, a Trump-kampány szóvivője később, szombaton reagált a vádakra, és azt mondta a CNN-nek, hogy "a csaló Joe Biden és kampánya megtévesztő, kontextuson kívüli szerkesztést folytat".



Leavitt tisztázta, hogy a volt elnök kizárólag az ország autógyártó iparáról beszélt. "Biden politikája gazdasági vérfürdőt fog okozni az autóipar és az autógyári munkások számára" - mondta.