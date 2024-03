Ukrajnai háború

Kiss Rajmund: óriási lehetőség az amerikai fegyvergyártóknak egy újabb európai fegyverbeszerzés

Óriási lehetőség az Egyesült Államok pénzügyi, gazdasági köreinek egy újabb, nagy európai uniós fegyverbeszerzés - jelentette ki Mathias Corvinus Collegium (MCC) Diplomáciai Műhelyének vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Kiss Rajmund elmondta: egy Franciaországból, Németországból és Lengyelországból álló új formáció, az Európai Unió piacain kívülről szeretne fegyverekhez jutni, légi elhárítást és nehéz tüzérséget ugyanis szinte sehonnan nem lehet beszerezni, csak az Egyesült Államokból.



Az európai vezető politikusok szerinte kettős beszédet folytatnak. Azt mondta, Macron elnök még Berlinben is megerősítette a Scholz-találkozó után, hogy megegyeztek abban: Ukrajna támogatása nem jelentheti az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódását, ugyanakkor folyamatosan arról beszélnek a háború kitörése óta, hogy Európa, hogyan bünteti majd meg Oroszországot.



Rámutatott: két nagy politikai vélemény ütközik jelenleg az Európai Unióban. Az egyik a "miénk", amely szerint azonnali tűzszünetre és békére van szükség, és a másik alternatíva - ezt képviseli Franciaország, Németország, Lengyelország és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is - amelyik szerint bármi áron folytatni kell Ukrajna katonai támogatását. Ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök február végi bejelentése, amely a szárazföldi csapatok küldését irányozta elő, "felkavarta az állóvizet" - tette hozzá.



Kiss Rajmund arról is beszélt: 2023 júliusa óta próbálják befolyásolni az európai uniós vezetők a német közvéleményt és az Európai Unió tagállamainak közvéleményét is, hogy inkább háborúpárti legyen. A Bundestagban a képviselők kétharmada ennek ellenére azt szavazta meg, hogy nem lehet 500 kilométer hatótávolságú Taurus rakétákat Ukrajnának eladni.



Emlékeztetett rá, 2022. január végén a német vezetők, köztük Scholz kancellár, még ötezer sisakról beszéltek, most pedig már cirkáló, nagy hatótávolságú rakétákat is szállítanának Ukrajnának, amit az európai polgárok szerencséjére a Bundestag nem szavazott meg.



Kiss Rajmund a műsorban úgy fogalmazott: bizonyára folynak háttértárgyalások egy esetleges tűzszünetről és békekötésről, de ezek eredményességét egyelőre több tényező is befolyásolja. Három hónapon belül választunk Európa jövőjéről és az Egyesült Államokban is választásra készülnek - mondta.



A politikusok nem fogják bevallani, hogy az elmúlt két évben több százezer ember meghalt majdnem hogy feleslegesen, több ezer milliárd euró kifizetésre került, több száz milliárdok mentek fegyverre, és nem történt semmi - mondta.



Megfogalmazása szerint egyelőre nem tud olyan béketervet elképzelni, amelyet Oroszország és Ukrajna el tud fogadni. Még minimum egy háborús évet végig kell szenvedni ahhoz, hogy higgadtabban, kulturáltan le tudjanak ülni a világ nagyhatalmainak vezetői egy olyan közvetítő jelenlétében, aki élvezi Ukrajna és Oroszország bizalmát is - mondta Kiss Rajmund.