Orosz elnökválasztás

Bukarest is elítéli, hogy a megszállt területeken is megrendezik a voksolást

A román külügyminisztérium elítéli az orosz hatóságok által illegálisan elcsatolt vagy megszállt ukrajnai területeken megtartott orosz elnökválasztást, akárcsak a moldovai és a georgiai megszállt területeken megrendezettet - írta az X közösségi platformján a bukaresti külügyi tárca szombaton.



Az Agerpres román hírügynökség szerint a bejegyzés úgy fogalmaz, hogy az orosz hatóságok által megszállt vagy elcsatolt ukrajnai területeken megszervezett orosz elnökválasztás sérti a nemzetközi jogot, Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Az ilyen választások törvényellenesek, így az eredményük is semmisnek tekinthető - hangoztatta a tárca.



A román külügyminisztérium előtte egy másik bejegyzést is közzétett, amelyben elítélte, hogy az orosz hatóságok a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli, zömmel oroszok lakta, szakadár régiójában, valamint a Georgiához tartozó, de megszállt Abháziában és Dél-Oszétiában is megrendezik az elnökválasztást. Bukarest szerint ezek is törvénytelenek és sértik a nemzetközi jogot.



A román külügyminisztérium múlt pénteken közleményben tudatta, hogy nem ismeri el legitimnek az orosz hatóságok által 2014 óta illegálisan elcsatolt vagy megszállt ukrajnai területeken megtartott orosz elnökválasztást, a román állampolgárokat pedig eltanácsolta attól, hogy megfigyelőként részt vegyenek a voksoláson ilyen területen.