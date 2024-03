Gyilkosság

Elfogta a New Jersey-i rendőrség a hármas gyilkosság gyanúsítottját

Elfogta a New Jersey-i rendőrség azt a férfit, aki - miután három családtagját megölte Pennsylvania államban - a feltételezések szerint túszokat ejtve elbarikádozta magát egy családi házban - közölte a New Jersey állambeli Trenton város rendőrségi igazgatója helyi idő szerint szombaton este.



Steve Wilson elmondta, hogy a férfinak, a 26 éves Andre Gordonnak sikerült észrevétlenül elhagynia annak a lakóháznak a környékét, amelyről azt gondolták, hogy túszokkal együtt ott rejtőzik. A hatósági vezető arról számolt be, hogy szombaton a délutáni órákban a nyílt utcán ismerték fel a férfit, akit feltartóztattak, majd őrizetbe vettek. Közlése szerint a férfi ellenállás nélkül megadta magát.



A New Jersey és Pennsylvania állam határán fekvő Trenton lakónegyedébe a korábbi beszámolók szerint a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, köztük bevetési egységek és túsztárgyaló is. Előzetesen a rendőrség azt közölte, hogy a lövöldözéssel gyanúsított férfi veszélyes, és mindenkit arra szólított fel, hogy maradjon otthonában.



A rendőrség pontosított beszámolója szerint a férfi szombaton reggel a Pennsylvania állambeli Falls Township településen két házban összesen három embert lőtt le ismétlőfegyverrel.



Az egyik helyszínen megölte 13 éves húgát és 52 éves nevelőanyját; abban az otthonban három másik ember is tartózkodott, akiknek sikerült elrejtőzniük, így nem esett bajuk. Andre Gordon egy másik lakásban két gyermekének édesanyját, a 25 éves Taylor Danielt lőtte le, valamint a fiatal nő édesanyját megsebesítette. Az ott tartózkodó további három ember túlélte az erőszakos cselekményt.



A gyilkosságok után a férfi elmenekült, a közeli üzlet parkolójában autót szerzett, annak vezetőjét fegyverrel kényszerítve a jármű átadására. Andre Gordon, a beszámolók szerint hajléktalan volt, és Falls Township környékén élt.

