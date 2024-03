Egy fegyveres túszejtő több embert megölt az Egyesült Államokban

Egy fegyveres túszejtő elbarikádozta magát szombaton egy családi házban az egyesült államokbeli New Jersey állam egyik kisvárosában, miután a szomszédos Pennsylvania államban megölt legalább három embert, köztük gyermekei anyját.



A rendőrség és az ügyészség Pennsylvania államban szombaton tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a 26 éves Andre Gordon Philadelphia elővárosában, Falls Township településen - két családi házban - legalább három emberrel végzett.



Az egyik helyszínen egy 25 éves nőt gyilkolt meg, valamint egy másik nőt, a feltételezések szerint az előbbi nő anyját. Az erőszakos támadás idején a gyermekek is az épületben voltak. Egy másik helyszínen egy embert lőtt le, a feltételezések szerint saját 13 éves húgát. A lövöldözésekben egy további ember megsebesült, akit kórházba vittek - derült ki a hatóságok előzetes közléseiből.



A szombat reggel elkövetett gyilkosságok után a férfi elmenekült, és egy közeli üzlet parkolójában autót rabolt, annak vezetőjét fegyverrel kényszerítve a jármű átadására. Nem sokkal később a hatóságok elhagyva megtalálták a járművet.



Ezt követően Andre Gordon - átlépve az államhatárt - a New Jersey állambeli Trentonben egy családi házban elbarikádozta magát túszokkal. A rendőrség a helyszínre nagy erőkkel vonult ki, köztük a bevetési egységekkel és túsztárgyalókkal. A hatóságok közlése szerint Andre Gordon jelenleg hajléktalan, a feltételezések alapján családi dráma áll a többszörös gyilkosság hátterében.



A rendőrség szombat délelőtt felhívást adott ki, hogy a férfi rendkívül veszélyes, több fegyverrel rendelkezhet, és arra szólította fel Falls Township lakosait, hogy maradjanak otthon, s távol az ablaktól. A gyilkosságok elkövetésének körzetében a figyelmeztetést később feloldották, miután biztossá vált, hogy a tettes elhagyta a környéket.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - Suspect Andre Gordon Jr, accused of killing three in Falls Township Pennsylvania, has been captured in New Jersey after an hours-long standoff, police confirm.



The 26-year-old was found near a Trenton house where he barricaded himself.



No injuries... pic.twitter.com/lD4Zesf0Ts