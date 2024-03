Jog

Új jogi meghatározást adott a brit kormány a szélsőségesnek tekintett cselekményekre

Közzétette a brit kormány a szélsőségesnek tekintett cselekmények és magatartásformák új jogi meghatározását. A definíció szerint a szélsőséges ideológiák közé tartoznak azok is, amelyek a brit liberális demokrácia felszámolására törekszenek.



A helyi közösségek ügyeivel foglalkozó minisztérium által ismertetett meghatározás szerint a szélsőségesség megnyilvánulásának tekinthető az erőszakcselekményekre, gyűlöletre és kirekesztésre épülő ideológiák hirdetése vagy terjesztése.



Az állásfoglalás szerint a brit kormány ezentúl az ilyen ideológiák közé sorolja azokat, amelyek az alapvető jogok és szabadságjogok felszámolására, illetve a brit liberális parlamenti demokrácia megdöntésére törekszenek, vagy olyan környezet megteremtését célozzák, amely lehetővé teszi az első két pontban körülírt célok megvalósítását.



A minisztériumi közlemény felidézi, hogy a 300 ezres brit zsidó közösség védelmére alakult biztonsági szervezet, a Community Security Trust (CST) adatai szerint tavaly 4103 antiszemita indíttatású támadás történt Nagy-Britanniában, 147 százalékkal több, mint az előző évben.



Egyedül tavaly októberben, a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni terrortámadása után 1330 antiszemita indíttatású nagy-britanniai incidensről érkezett bejelentés a szervezethez.



A csütörtöki minisztériumi állásfoglalás felidézi azt is, hogy az elmúlt négy hónapban 335 százalékkal emelkedett a muszlimokkal szembeni gyűlölet vezérelte incidensek száma Nagy-Britanniában.



A szélsőségesség pontosított jogi definíciója önmagában nem módosítja a hatályos büntetőjogi törvényeket; az új meghatározást a minisztériumok és kormányzati illetékesek használják majd annak elkerülésére, hogy akár akaratlanul is megnyilvánulási felületeket, finanszírozást vagy létjogosultságot biztosítsanak a szélsőséges ideológiák terjesztésére, a brit liberális parlamenti demokrácia megdöntésére törekvő csoportoknak vagy egyéneknek - fogalmaz a csütörtöki minisztériumi közlemény.



Rishi Sunak brit miniszterelnök már e hónap elején, a londoni miniszterelnöki hivatal előtt tett sajtónyilatkozatában leszögezte, hogy a szélsőségesség a brit demokráciát vette célkeresztjébe.



A konzervatív párti kormányfő kijelentette: a zsidó gyerekek már félve viselik iskolájuk egyenruháját, ugyanakkor a muszlim nőket is támadások érik az utcákon egy olyan terrorszervezet akciói miatt, amellyel semmiféle kapcsolatuk nincs.



Sunak úgy fogalmazott: közös fellépéssel kell megakadályozni, hogy a szélsőségesség "foszlányaira szaggassa" az országot.