Izraeli-palesztin

IDF: Izrael 'elárasztja' humanitárius segélyekkel Gázát

Izrael humanitárius segélyekkel "árasztja el" a Gázai övezetet - állította Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője szerda este külföldi újságíróknak.



Az IDF azt tervezi, hogy "elárasztja" humanitárius segélyekkel a Gázai övezetet, közölte a katonai szóvivő, miután egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik Jeruzsálemre a gázai civilek humanitárius válsága miatt.



Hagari bejelentette, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi, tengeri és légi utánpótlási útvonalak megnyitásán dolgozik a nemzetközi segélyek bejuttatása érdekében.



A következő napokban várhatóan megérkezik Izraelbe az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) szakértői csoportja, hogy a segélyezés feltételeink megteremtéséről tárgyaljon.



A tengeri úton szállított rakományokat kiszolgáló dokk építése várhatóan még körülbelül két hónapig tart. Ehhez az IDF katonái biztosítják a mólót, valamint a Gázai övezet északi részére vezető utánpótlási folyosót.



Leállította a forgalmat Tel-Aviv központi, Ajalon útján csütörtök reggel mintegy negyven tüntető, akik rokonaik képét magasra tartva az elraboltak visszatérését biztosító egyezséget követeltek.



"Élve akarjuk őket, nem koporsóban" - skandálták a tiltakozók. Tábláikon a túszok képei voltak, s olyan feliratok, hogy "aki cserbenhagyta, annak vissza is kell hoznia őket! Alkut most!".



Az IDF bejelentette, hogy Libanon területén megtámadta a Hezbollah libanoni síita milícia több célpontját, a harci repülőgépek katonai épületeket lőttek. Azt is közölték, hogy az IDF korábban tüzérséggel is célba vett dél-libanoni célpontokat.