Trump részvételével tartottak bírósági meghallgatást floridai büntetőügyének sorsáról

Floridában Donald Trump részvételével tartottak bírósági meghallgatást a volt amerikai elnök minősített iratok törvénytelen tárolása miatt indított bűnperének megszüntetéséről csütörtökön.



Donald Trump ügyvédei, valamint a bűnvádat kezdeményező szövetségi különleges ügyész, Jack Smith képviselői is kifejtették érveiket a bíró előtt. Donald Trump nem tett nyilatkozatot a tárgyalóteremben. A volt elnök és jogi képviselői a teljes bűnvád ejtését kezdeményezték, a többi között arra hivatkozva, hogy a per alapjául hivatkozott törvény nem egyértelmű.



Aileen Cannon, az ügyet tárgyaló bíró mindkét fél képviselőinek keresztkérdéseket tett fel, szavait Donald Trump ügyvédeinek címezve úgy fogalmazott, hogy "meglehetősen rendkívüli" dolog lenne egy törvény megsemmisítése, ugyanakkor az ügyészek felé azt a megjegyzést tette, hogy eddig egyetlen volt elnök ellen sem emeltek vádat hivatali idejéből származó minősített iratok miatt.



Jay Bratt ügyész azt mondta, hogy álláspontjuk szerint a jelenlegi helyzethez hasonló még soha nem fordult elő, ami indokolja a példátlan bűnvád fenntartását.



Emil Bove ügyvéd ugyanakkor azzal érvelt, hogy a hivatkozott törvény annyira homályosan fogalmaz, hogy lehetővé teszi az igazságügyi minisztérium számára annak szelektív alkalmazását. Így Donald Trump ellen felhasználják, másoknak viszont lehetővé teszik, hogy mentesüljenek az eljárás alól - fejtette ki az ügyvéd, és nevesítve megjegyezte, hogy Joe Biden elnök szintén mentesült a vádemelés alól annak ellenére, hogy ugyanúgy korábbi politikusi funkciónak időszakából származó, nemzetbiztonsági szempontból érzékeny dokumentumokat tárolt otthonában.



A Joe Biden ügyében indult vizsgálatot vezető, a szövetségi igazságügyi kormányzat által kinevezett különleges ügyészt, Robert Hurt kedden hallgatta meg a kongresszus illetékes bizottsága. Az öt órán át tartó meghallgatáson demokrata és republikánus képviselők egyebek között arról kérdezték, mi alapján mérlegelt, amikor úgy döntött, nem szükséges a vádemelés a hivatalban lévő elnökkel szemben. A republikánusok kifogásolták, hogy nem történt vádemelés, míg demokraták, valamint közleményben a Fehér Ház is azt hangoztatta, hogy a döntés végleges, így nincs ügy. Az elnök pártjához tartozó politikusok ezzel együtt élesen bírálták is a különleges ügyészt, aki jelentésében azzal indokolta az elnök elleni vádemelés elmaradását, hogy valószínűtlen, hogy Joe Biden ellen egy vádesküdtszék elindítaná a bűnvádi eljárást, mert az elnökben egy "idős embert" látnának "rossz emlékezettel". A demokrata pártiak véleménye szerint ez a kijelentés nem felel meg a valóságnak, és rossz fényt vet az újraválasztásért induló 81 éves elnökre.

A jegyzőkönyvből ugyanakkor kiderül, hogy Joe Biden az otthonában tárolt minősített iratokkal kapcsolatos tavalyi meghallgatása során több tucat alkalommal válaszolt úgy az ügyész kérdésére, hogy "nem emlékszem", valamint a dokumentum szerint nem tudott visszaemlékezni idősebb fia halálának évére és alelnökké választásának időpontjára sem.



Donald Trump ellen négy bűnvádi eljárás zajlik, a floridai bíróság által tárgyalt szövetségi ügy mellett Washingtonban, valamint Georgia és New York államban.



Georgia államban a 2020-as választások ottani eredményének megváltoztatására irányuló kísérlet vádjában a volt elnök és 19 társa ellen indult büntetőeljárás a maffia-bűncselekmények esetén alkalmazott, bűnszervezetben elkövetett tényállásra hivatkozva. Az ügyet tárgyaló bíró megalapozatlanságra hivatkozva szerdán 6 vádpontot ejtett. A bűnper első tárgyalási időpontjaként a kerületi ügyész augusztus elejét kérte.



Jelenleg etikai szabályok megsértése miatt ugyanakkor Georgia állam Fulton megyéjének kerületi ügyésze, Fani Willis ellen is eljárás zajlik, aminek tétje, hogy kizárják-e az ügyből. Amennyiben ez megtörténik, az ügyészi vizsgálat is újraindul, és az új ügyésznek kell mérlegelnie, vádat emel-e Donald Trump ellen a választásokra vonatkozó ügyben.