Ukrajnai háború

Ukrán főparancsnok: Ukrajna addig létezik, amíg van, aki megvédi

Az Ukrajna elleni támadás megtervezésekor az oroszok egyértelműen látták erőfölényüket, de egy dolgot nem vettek figyelembe: az Ukrajna védelmére felkelt ukrán önkéntesek "szellemét és akaratát". 2024.03.14 15:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna addig létezik, amíg van, aki megvédi - hangoztatta Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön, az ukrán önkéntesek napja alkalmából a Telegramon közzétett üzenetében.



Szirszkij kijelentette, hogy az Ukrajna elleni támadás megtervezésekor az oroszok egyértelműen látták erőfölényüket, de egy dolgot nem vettek figyelembe: az Ukrajna védelmére felkelt ukrán önkéntesek "szellemét és akaratát". Emlékeztetett arra, hogy 2022 februárjában - az orosz invázió kezdetekor - hosszú sorok álltak a kijevi területvédelmi központok előtt.



"Azokra a sorokra nézve rájöttem, hogy az oroszok nem fognak Kijevben parádézni, sem három nap, sem három hónap múlva. Soha. Megint elszámították magukat, belesodorva magukat és az egész világot egy szörnyű háborúba. Nehéz szívvel hajlok meg az elesett önkéntesek előtt. Egyetlen halált sem bocsátunk meg az ellenségnek" - szögezte le a főparancsnok.



Szirszkij a Facebookon arról írt, hogy mostanra az ukrajnai háborúban előtérbe került a drón- és az elektronikus hadviselés, és annak lesz esélye a győzelemre, aki ebben megelőzi a másikat. Kitért arra, hogy az orosz hadsereg továbbra is támadja az ukrán állásokat a zaporizzsjai régióban, Robotine és Verbove térségében, "de nem sok sikerrel". Szavai szerint a harci műveleteket a különféle típusú drónok tüzérségi és aknavetőtűzzel kombinált használata jellemzi. Kiemelte, hogy a teljes frontvonalon kialakult meglehetősen nehéz helyzet ellenére a vezérkarnak sikerült elindítania a hosszú ideje a fronton harci feladatokat teljesítő egységek és alegységek rotációját.



Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka a Telegramon biztosított afelől, hogy a légvédelmi rakétaegységek, beleértve a Patriot rendszereket, továbbra is teljesítenek harci küldetéseket a front bizonyos szakaszainál. A parancsnok azokra a külföldi sajtóorgánumokban megjelent hírekre reagált, amelyek szerint a napokban két Patriot rakétakilövő állás semmisült meg a Donyeck megyei Pokrovszk közelében.



Az Ukrajna oldalán harcoló, orosz állampolgárságú önkéntesekből álló Oroszország Szabadsága légió közzétett a közösségi oldalakon egy videófelvételt égő épületekről, és közölte, hogy megsemmisítette az orosz hadsereg két lőszerraktárát az oroszországi Kurszki területen lévő Tyotkino faluban. Orosz Telegram-csatornákon a terület kormányzója, Roman Sztarovojt azt állította, hogy "ukrán terroristák" törtek be a régió területére, az orosz gárda pedig azt, hogy visszaverte "az ukrán szabotőrök támadását" - fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Az északkelet-ukrajnai Szumi megyében az orosz erők csapást mértek rádiótechnikai létesítményekre, aminek következtében a régió egy részében megszakadt a televízió- és rádióadás - közölte a megyei kormányzói hivatal.

A Dnyipropetrovszk megyei ügyészség arról adott hírt, hogy az orosz erők tüzérségi támadást hajtottak végre a régióban lévő Nyikopol város ellen, öt helyi lakos sérült meg, köztük egy 7 éves fiú.



Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról számolt be, hogy sikerült hazahozniuk a régió ukrán ellenőrzésű részébe három árván maradt gyermeket nevelőszüleikkel együtt.



Az ukrán vezérkar csütörtöki helyzetjelentése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége megközelítette a 428 ezret. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett öt orosz harckocsit, 11 tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint 15 drónt.