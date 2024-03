Belgium

A belga védelmi miniszter erőszak és zaklatás miatt feloszlatott egy katonai osztagot

Rendkívüli intézkedés keretében feloszlattak egy, a belga fegyveres erőkhöz tartozó, mintegy 30 katonából álló szakaszt súlyos erőszak és zaklatások miatt - közölte csütörtökön Ludivine Dedonder belga védelmi miniszter.



A súlyos incidenseket az amay-i 4. műszaki zászlóalj egyik szakaszán belül követték el.



Dedonder arról számolt be, hogy tavaly év végén jutott a tudomására, hogy "strukturális problémák vannak a zászlóaljon belül". Hozzátette, hogy azonnal vizsgálatot indítottak, amely a "súlyos erőszakos cselekményekre" összpontosított.



"Egyebek között megalázó bánásmódról, testi sértésről, zsarolásról, katonák közötti fenyegetésekről, nyomásgyakorlásról és az ezekről az incidensekről való hallgatási kötelezettségről van szó" - taglalta csütörtöki sajtótájékoztatóján Dedonder.



Michel Hofman admirális, vezérkari főnök kijelentette: több tucat katona megalázó viselkedése egyes esetekben veszélyeztette társaik testi épségét is.



A belga sajtónak nyilatkozók szerint a szóban forgó események több hónapon, sőt több éven keresztül zajlottak.



A védelmi miniszter szerint az érintettek között voltak "tisztek, altisztek, önkéntesek, tapasztalt és kevésbé tapasztalt katonák". Dedonder azonban hangsúlyozta, hogy "nem a zászlóalj egész személyzete érintett ebben az ügyben". Egyelőre 14 személlyel szemben indított eljárást a szövetségi ügyészség - tette hozzá az RTBF közszolgálati média.



A miniszter megerősítette, hogy hogy több embert már védelem alá helyeztek, míg a gyanúsítottakat elbocsátották vagy áthelyezték más egységekhez. Hangsúlyozta továbbá, hogy az ország hadseregében nincs helye a szexizmus, a rasszizmus vagy a szélsőségesség semmilyen formájának.



A szakasz feloszlatásáról Dedonder úgy nyilatkozott, hogy "kemény intézkedés, amellyel a minisztérium erős jelzést kíván küldeni".



Hofman admirális szerint "komoly döntésről van szó, valószínűleg az egyetlen ilyen jellegű intézkedés a belga hadsereg közelmúltbeli történetében". "A szakasz feloszlatásáról szóló döntésnek példaként is kell szolgálnia, és elgondolkodtatónak kell lennie" - mondta a tábornok.



Az amay-i zászlóalj 1913-ban alakult, és részt vett az első világháborúban. Nagy hírnévnek örvend a belga hadseregen belül.