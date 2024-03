Ukrajnai háború

Robert Fico: az EU levette az egyetlen szlovák állampolgárt az Oroszország elleni szankciós listáról

Jozef Hambáleket, az Éjszakai Farkasok nevű motoros szervezet helyi vezetőjét azért tették fel a szankciós listára, mert "támogatta Oroszország ukrajnai invázióját". 2024.03.13 19:47 MTI

Levette az Oroszország elleni szankciós listáról az Európai Unió (EU) az egyetlen korábban arra felvett szlovák állampolgárt, Jozef Hambáleket, az Éjszakai Farkasok nevű motoros szervezet helyi vezetőjét - jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök a TA3 szlovák hírtelevízió műsorában szerdán.



Jozef Hambáleket még 2022 júliusában tette fel az EU az Oroszország elleni szankciós listára, konkrétumok nélkül, arra hivatkozva, hogy a férfi "támogatta Oroszország ukrajnai invázióját". A szlovák férfi Robert Fico közlése szerint az első uniós állampolgárként került fel a listára, és élete a szankciók hatására teljesen ellehetetlenült, egyebek mellett megszüntették bankszámláit, és nem férhetett hozzá az ingatlanjaihoz sem.



Robert Fico, aki korábban többször is bírálta az előző kormányzat ebben a kérdésben tanúsított tétlenségét, januári németországi látogatása során Olaf Scholz német kancellárral, illetve Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság (EB) elnökével is beszélt az ügyről - emlékeztetett a bejelentés kapcsán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



A szlovák kormányfő a hírtelevízióban elmondta: a döntés szerdán megjelent az uniós közlönyben is, vagyis már hivatalos. A szankciós listáról összesen 12 személy került le, közülük kilencen elhalálozásuk okán.



Robert Fico "hallatlannak" nevezte azt a bírálathullámot, amely Ferenc pápát érte az ukrajnai konfliktus kapcsán a fehér zászló felemelését szükségesnek tartó kijelentése miatt. A politikus ismételten elutasította Emmanuel Macron francia elnöknek a nyugati katonák Ukrajnába küldésével kapcsolatban nemrégiben tett felvetését, valamint hangsúlyozta a "szuverén külpolitika" folytatásának szükségességét.



"Egyértelműen szeretnék Kínába látogatni, folytatni akarom a kubai beruházásokat és az együttműködést Vietnammal. Az, hogy az EU és a NATO tagja vagyunk, nem kötheti meg úgy a kezünket, hogy ne legyenek kapcsolataink más országokkal" - szögezte le Robert Fico.