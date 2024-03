Ukrajnai háború

Brit védelmi miniszter: a NATO megállíthatja Oroszországot

A NATO tagállamai elegendő katonai és gazdasági erővel rendelkeznek ahhoz, hogy megállítsák Oroszország előrenyomulását a Nyugat felé - jelentette ki Grant Shapps brit védelmi miniszter szerdán az észak-lengyelországi Orzyszban.



A brit tárcavezető közös sajtókonferenciát tartott Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszterrel, kormányfőhelyettessel. Előtte a két politikus az orzyszi gyakorlótéren megtekintette a Dragon-24 fedőnevű hadgyakorlatot, amely része a Steadfast Defender-24 európai NATO-gyakorlatnak.



A brit miniszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatára utalt, miszerint meg kell állítani Oroszország előrenyomulását nyugati irányban. A Nyugat képes arra, hogy megállítsa Oroszország agresszióját, "minden eszköze megvan ahhoz, hogy legyőzze Putyint" - jelentette ki Shapps. Hozzátette: az észak-atlanti szövetség együttesen "sokkal nagyobb erővel" rendelkezik, mint Oroszország, és gazdasági értelemben is túlsúlyban van.



"Mindazonáltal fennáll a kockázata annak, hogy Putyinnak sikerül előrenyomulnia" - ismerte el Shapps. Megjegyezte: ez nem lenne jó Európának, és "semmiképpen sem lenne jó Lengyelországnak".



Hangsúlyozta egyúttal, hogy a NATO védelmi szövetség.



Megerősítette: az év végéig meghosszabbítják a Sky Sabre légvédelmi rakétarendszer lengyelországi állomásoztatását. Tekintettel az orosz-ukrán front közelségére, a rendszernek jelenleg nagyobb a haszna Lengyelországban, mintha az Egyesült Királyságban maradna - magyarázta.



A közepes hatótávolságú rendszert 2022 márciusában telepítették Lengyelországban.



Wladyslaw Kosiniak-Kamysz felidézte: a Sky Sabre eredetileg március végéig maradt volna Lengyelországban. A rakétarendszert a lengyel miniszter alapvető fontosságúnak nevezte az ukrajnai humanitárius és fegyverszállítások infrastruktúrájának biztosítása szempontjából.



A Dragon-24 hadgyakorlaton brit katonák is részt vesznek. Britek a 2016 óta Lengyelországban állomásozó nemzetközi NATO-zászlóaljban is szolgálnak.