Vatikán

Ferenc pápa a 'háború őrültségének' legyőzésére szólított fel pápasága 11. évfordulóján

Az egyházfő csupán néhány mondatot mondott, beszédét - továbbra is tartó náthás megbetegedése miatt - ismét egyik munkatársa olvasta fel helyette.

A "háború őrültségének legyőzését" sürgette Ferenc pápa, aki 2013. március 13-án történt pápává választása tizenegyedik évfordulóját ünnepelte szerdán.



Szokásos szerdai audiencián kijelentette: "Imádkozzunk az Úrhoz, adjon kegyelmet a háború őrültségének legyőzéséhez, mivel a háború mindig vereséget jelent".



Az egyházfő csupán néhány mondatot mondott, beszédét - továbbra is tartó náthás megbetegedése miatt - ismét egyik munkatársa olvasta fel helyette.



Az évfordulót ünneplő Vatican News hírportál arról írt, hogy Ferenc pápa szolgálatára a háborúk miatti fájdalom nyomja rá bélyegét. A pápa tavaly március 13-tól több mint 130 alkalommal tett felhívást az ukrajnai béke érdekében, valamint több mint hatvanszor sürgette a közel-keleti konfliktus leállítását - emlékeztettek a hírportálon.



Nem volt pápai beszéd az audienciákon és a különböző imádságok alkalmával, mely ne utalt volna a háború borzalmaira, ne hangoztatta volna a konfliktus sújtotta népek iránti közelséget, ne sürgetett volna békét, a tárgyaláshoz való bátorságot - írta a Vatican News. Hozzáfűzte: Ferenc pápa békefelhívásai néha erőteljesen szóltak, annak ellenére is, hogy a pápa hangját az utóbbi hónapokban légúti megbetegedés vagy influenza gyengítette, máskor pedig gyors vészharangként kondultak meg annak érdekében, hogy ne a közöny és a cinizmus kerekedjék felül az "iskolákat és otthonokat érő bombatámadás megszokottá vált hírére".



Ferenc pápa tizenegy évét mindig az igazságos és tartós béke reménye vezérelte: ezt a közös nevezőt kell szem előtt tartani akkor is, amikor a pápa gondolatait "eszközként kihasználják" - írta a szentszéki híroldal. A Vatican News utalt arra, hogy Ferenc pápa legutóbbi interjúját követően, hétfőn Kijevben a külügyminisztériumba kérették a pápai nunciust, és Ukrajna csalódottságának adtak hangot, amiért az egyházfő arról beszélt, hogy Kijevnek a fehér zászló bátorságát kellene megmutatnia, és tárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal a két éve tartó háború befejezéséről.



Az olasz püspöki kar (Cei) tizenegy szóval foglalta össze Ferenc pápa eddigi szolgálatát: a Buonasera (Jóestét), amellyel megválasztása után köszöntötte a híveket a Szent Péter téren, az Öröm, mellyel a pápa szerint a hitet kell megélni, az Evangélium, az Irgalmasság, a Szeretet, a Család, a Fiatalok, a Testvériség, a Teremtett világ, amelyről enciklikát is írt, a Reform és az Egyház.



Az évforduló alkalmából Rino Fisichella érsek, az evangelizációért felelős vatikáni hivatal vezetője a TG2 olasz televíziócsatornán bejelentette, hogy május 9-én Ferenc pápa apostoli levelet bocsát ki a 2025-ös jubileumi szent évről, mely tartalmazni fogja, hogy a pápa "mit akar adni az egyháznak és a jóakaratú embereknek (...), és a remény az, amire mindenkinek szüksége van. A pápa azt szeretné, ha a következő jubileumi szent évben a remény nagy jelei mutatkoznának meg."