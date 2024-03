Ukrajnai háború

Többen meghaltak Donyeck megyében orosz dróntámadásban

Legalább két ember életét vesztette, és többen megsebesültek a kelet-ukrajnai régióban az orosz erők által kedd éjszaka indított dróntámadásokban - közölték szerdán a helyi hatóságok.



Vadim Filaskin, Donyeck megye ukrán kormányzója a Telegramon számolt be arról, hogy kedd éjszaka orosz támadásban két ember vesztette életét, öten pedig megsebesültek.



Az északkeleti Szumi megye katonai vezetése is sebesültekről számolt be, miután egy orosz drón csapódott egy lakóépületbe. A helyi hatóságok szerint az ötemeletes lakóház 30 lakása közül 15 szinte teljesen megsemmisült, a romok alól pedig tíz embert menekítettek ki, nyolcan közülük megsebesültek.



Kedden egy orosz rakéta csapódott lakóépületekbe a délkelet-ukrajnai Krivij Rihben, melynek következtében négyen életüket vesztették és legalább ötvenen megsebesültek. A városban született és nevelkedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megdicsérte a mentőcsapatokat, és megígérte hogy Oroszországot felelősségre fogják vonni a támadásért.