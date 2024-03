Hatalmas robbanás Kínában: egy ember meghalt, többen megsérültek - drámai videó

Gázszivárgás okozta robbanás történt az észak-kínai Hopej tartomány egyik helyi éttermében, a balesetben egy ember meghalt, 22-en pedig megsérültek - közölte a CCTV kínai állami televízió szerdán.



Az állami műsorszolgáltató közlése szerint a robbanás reggel nyolc óra körül történt a kínai fővárostól, Pekingtől mintegy 80 kilométerre fekvő Szanho megyében.



A Weibo kínai közösségi felületen közzétett videókon az látszik, hogy a helyszínen nagy lángokban égett az épületek megsemmisült homlokzata, körülötte pedig szétroncsolt autók és üvegszilánkok voltak mindenfelé az utcán.



A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közleményben tudatták, hogy a Jencsiao városában található egyik étteremben történt a gázszivárgás, ez okozta a balesetet. A tüzet sikerült eloltani, jelenleg is folynak a mentési munkálatok.

