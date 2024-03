Ukrajnai háború

Klaus Iohannis: Románia nem küld harcoló csapatokat Ukrajnába

Románia sokféle módon fogja a továbbiakban is segíteni Ukrajnát, mindaddig amíg szükséges, de nem küld harcoló csapatokat Ukrajnába - jelentette ki Klaus Iohannis államfő kedden.



A román elnököt Jakov Milatovic montenegrói köztársasági elnökkel közösen tartott bukaresti sajtóértekezletén újságírók kérdezték arról, hogy Emmanuel Macron francia elnök szerint nem zárható ki nyugati katonák Ukrajnába küldése.



"Nem vetődik fel, hogy NATO-küldetésként küldjenek harcoló egységeket Ukrajnába, mert Ukrajna nem tagja a NATO-nak. Hogy egyébként milyen kétoldalú megállapodásokat köt Ukrajna bármelyik állammal, az csak az adott megállapodás részeseire tartozik. Románia nem fog harcoló csapatokat küldeni Ukrajnába" - szögezte le a román államfő.



Hasonló álláspontot fogalmazott meg a témáról Jakov Milatovic is, aki szerint "nem vetődik fel", hogy Montenegró katonákat küldjön Ukrajnába, de Romániához hasonlóan Montenegró is - kétoldalú alapon, illetve más országokkal közösen - az orosz támadás elindítása óta támogatja Ukrajnát az agresszor elleni harcban.



A montenegrói államfő rámutatott: román hivatali partnerével folytatott bukaresti tárgyalásain kiemelt helyen szerepeltek a biztonsági kérdések, mindkét NATO-tagállam egyaránt érdekelt a Nyugat-Balkán és a fekete-tengeri térség stabilitásában.



Jakov Milatovic elmondta: a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről - egyebek mellett az idegenforgalom bővítéséről, a közvetlen légi összeköttetés megteremtéséről - tárgyalt Klaus Iohannisszal, és köszönetet mondott Romániának a Montenegró uniós csatlakozását támogató következetes álláspontjáért.



A román elnök ezzel kapcsolatban megjegyezte: túl régóta húzódik már a nyugat-balkáni országok európai uniós integrációja, a folyamatot fel kell gyorsítani, meg kell tenni a döntő lépéseket valamennyi csatlakozni óhajtó nyugat-balkáni ország estében, miként szerinte Ukrajna és Moldova integrációja érdekében is "gyors lépéseket kell tenni".



Klaus Iohannis szerint jogos és teljesíthető célkitűzés Podgorica részéről, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió tagjává váljon.