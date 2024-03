Ukrajnai háború

Andrzej Duda: Oroszország nem győzhet Ukrajnában

Oroszország nem győzhet Ukrajnában, mivel az orosz imperializmus egész Európát veszélyezteti - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök hétfőn, Ferenc pápa minap közzétett, az ukrajnai háború kapcsán "a fehér zászló bátorságát" említő nyilatkozatát kommentálva.



"Oroszország nem győzhet Ukrajnában, meg kell állítani az orosz imperializmust, amely ma egész Európát, különösen Közép- és Kelet-Európát (...) de az egész világot is fenyegeti" - válaszolt Duda a varsói repülőtéren a washingtoni útja előtt tartott sajtóértekezleten egy, a katolikus egyházfőnek az orosz-ukrán béketárgyalásokról szóló szavaira vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.



Hozzátette: az Egyesült Államokban a biztonsági ügyekről fog tárgyalni. Alapvető jelentőségűnek nevezte ebben a tekintetben Varsó kapcsolatait Washingtonnal.



Megerősítette: Joe Biden elnök Lengyelország NATO-csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából fogadja őt és Donald Tusk kormányfőt. Előzőleg a lengyel elnök az amerikai kongresszusban is tárgyal, szintén biztonságpolitikai témákról.



Donald Tusk az államfővel közös washingtoni látogatása kapcsán hétfőn az X közösségi felületen azt írta: Andrzej Dudával "politikai értelemben gyakorlatilag mindenben különböznek", de Lengyelország biztonsága érdekében "együtt kell cselekedniük, és együtt is fognak cselekedni", nemcsak az egyesült államokbeli látogatásuk során.