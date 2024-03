Terrorizmus

Öngyilkos merényletre készülő palesztin férfiakat tartóztattak le Olaszországban

Polgári és katonai célpontok ellen készült öngyilkos merényletre az a három palesztin férfi, akit az olasz terrorizmusellenes hatóságok letartóztattak - jelentette be Matteo Piantedosi belügyminiszter hétfőn.



Az Olaszországban élő palesztinok öngyilkos merényleteket terveztek polgári és katonai objektumok ellen külföldön. A közösségi oldalakon pedig híveket toboroztak, terrorista csoportokat éltettek és már elkövetett merényleteket ünnepeltek meg.



A három férfit a közép-olaszországi L'Aquila városában fogták el. Mint kiderült, menekültként humanitárius okokból kiadott tartózkodási engedéllyel tartózkodtak Olaszországban már 2017 óta.



Nemzetközi terrorista tevékenység és a demokratikus rend megdöntésére irányuló cselekmények vádjával tartóztatta le őket L'Aquila rendőrsége, az államügyészi hivatal, valamint a Maffia- és Terrorizmusellenes Nyomozóigazgatóság (Digos) egy közös akció keretében. Január utolsó napjaiban vették őket őrizetbe, de a hatóságok csak most hozták nyilvánosságra.



Matteo Piantedosi belügyminiszter hétfőn hangsúlyozta, hogy veszélyes személyeket fogtak el. Kiemelte, hogy a hatóságok tüzetes megelőzési és ellenőrzési munkájának köszönhetően sikerült azonosítani és letartóztatni a három férfit.



Izrael az egyik 37 éves palesztin férfi, Anan Yaeesh kiadatását kérte, akit az izraeli hatóságok azzal vádolnak, hogy a Tulkram Brigád palesztin fegyveres csoport gyorsbeavatkozású egységének egyik finanszírozója. A palesztin férfi olasz védőügyvédei fellebbezéssel éltek, mert szerintük Izraelben védencüket "embertelen és megalázó bánásmódban" részesíthetik, és nem kizárt hogy kínzásnak is alávetik.



A 2022 óta tevékeny Tulkram Brigád az ismertebb Al-Aksza Mártírjainak Brigádja szervezetből nőtte ki magát. Utóbbit az Európai Unió 2023-ban terrorista szervezetnek nyilvánította.