Visszavonták Katalin hercegné legfrissebb fotóját, mert manipulálhatták

Manipuláció lehetőségére hivatkozva több nemzetközi fotóügynökség is visszavonta kiadásából azt a hivatalos fotót, amely vasárnap jelent meg Katalin walesi hercegnéről, Vilmos brit trónörökös feleségéről.



Ez volt az első fotó, amelyet a hercegnéről januári műtétje óta hivatalosan közzétettek.



A Kensington-palota - Vilmos és Katalin londoni hivatala - által nyilvánosságra hozott fényképen a mosolygó hercegné és három gyermeke, György és Lajos herceg, valamint Sarolta hercegnő látható. Katalin egy kerti székben foglal helyet, balján Sarolta a szék karfáján ül, mögötte György, jobbján Lajos áll.



A képhez csatolt rövid nyilatkozatban Katalin köszönetet mond azokért a jókívánságokért, amelyeket az elmúlt két hónapban kapott.



A fotót a palota tájékoztatása szerint Vilmos készítette a múlt héten.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság ugyanakkor hétfőn azt jelentette, hogy három globális hír- és fotóügynökség, az Associated Press (AP), a Reuters és az AFP egyaránt visszavonta kínálatából a fotót.



Az AP indoklása szerint "közelebbről megvizsgálva úgy tűnik, hogy a közlő manipulálta a képet".



Az ügynökség a BBC által idézett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a fénykép nem felel meg a cég fotónormáinak. Az AP elsősorban Sarolta hercegnő bal kezének elhelyezkedését nevezte vitathatónak.



A Kensington-palota hétfő hajnalig nem kommentálta az ügyet.



Az udvar január 17-én jelentette be, hogy a 42 éves Katalin hercegnén tervezett és sikeres hasüregi műtétet hajtottak végre. Az akkori tájékoztatásban a palota nem tért ki a beavatkozás okára, de valószínűtlennek nevezte, hogy a walesi hercegnő a húsvétot követő időszak előtt visszatérhet közéleti feladatainak ellátásához.



Katalin január 29-én távozott a London Clinic nevű magánkórházból, és jelenleg a család windsori rezidenciáján lábadozik.



A Kensington-palota azóta sem közölt részleteket a műtét okáról, jóllehet azt hangsúlyozta, hogy nem daganatos megbetegedésről van szó, és a hercegné jól van.



Katalin tavaly december óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt. Állapotáról a brit sajtóban és a közösségi médiafelületeken számtalan találgatás kering, de a palota ezek közül egyet sem erősített meg.



III. Károly királyt, Vilmos trónörökös 75 esztendős édesapját ugyancsak január óta daganatos megbetegedéssel kezelik, és - jóllehet az államfői tisztségével járó feladatokat ellátja - jelenleg ő sem vesz részt nyilvános programokon.