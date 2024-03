A Buckingham-palota kapujának hajtott egy autó - videó

A Buckingham-palota kapujának hajtott egy autó, vezetőjét rongálás gyanújával őrizetbe vették. A Scotland Yard rövid vasárnapi tájékoztatása szerint az eset - amely még szombat hajnalban történt - nem terrorcselekmény volt.



A londoni rendőrség beszámolója szerint az incidensben senki nem sérült meg, de a gépkocsi vezetőjét - akit fegyveres rendőrök vettek őrizetbe - kórházba szállították és a vonatkozó mentálhigiénés törvény alapján elmekórtani felügyelet alá helyezték.



Az 1983-ban kelt jogszabály lehetővé teszi hatósági őrizet mellett mindazok kényszermegfigyelését, akikről szakorvosi vizsgálat alapján gyanítható, hogy mentális állapotuk miatt ön- és közveszélyes cselekedetekre hajlamosak.



A Scotland Yard vasárnap kora este közölte azt is, hogy nem terrorcselekményként kezeli a történteket.



A közösségi médiafelületeken megjelent fotókon egy kék, ötajtós jármű látszik a Buckingham-palota - a brit királyi család első számú londoni hivatala - főbejáratánál, bekapcsolt vészvillogókkal.



Vasárnapra a kaput csaknem teljes magasságában palánkokkal fedték el és fémállványzatot emeltek a díszes kovácsoltvas szerkezet belső oldalán.



A rendőrségi tájékoztatás nem terjedt ki arra, hogy az incidens idején III. Károly király a Buckingham-palotában tartózkodott-e. Valószínűsíthető azonban, hogy nem, mivel a palotán a hétvégén nem volt látható a királyi család lobogója, a Royal Standard, amely mindig az uralkodó jelenlétét jelzi.



A 75 esztendős király - akit jelenleg daganatos megbetegedéssel kezelnek - a Buckingham-palotában jórészt csak hivatali teendőit intézi, fő londoni rezidenciája a közeli Clarence House.



Tavaly májusban a londoni miniszterelnöki hivatal és a pénzügyminiszteri rezidencia utcája, a Downing Street kerítésének ütközött egy autó.



A gépkocsi vezetőjét szándékos rongálás és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. A rendőrség nem sokkal később szintén azt közölte, hogy nem kezeli terrorizmussal összefüggő cselekményként az incidenst.

