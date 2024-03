Bűnügy

Uniós ügynökségek: a szervezett bűnözés drogbevételei az EU-ban elérik a 31 milliárd eurót

Az európai kábítószerpiac becsült kiskereskedelmi értéke legalább 31 milliárd euró volt a 2021-es adatok alapján - derül ki az európai rendőrségi együttműködési szervezet (Europol) és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) csütörtökön közzétett közös jelentéséből.



A jelentés szerint a bűnüldöző hatóságok jelentős erőfeszítései ellenére a kábítószerek Európa-szerte továbbra is nagy mennyiségben állnak rendelkezésre. Ezt bizonyítja a hatóságok által folyamatosan lefoglalt nagy mennyiségű kábítószer, sőt egyes esetekben még növekedés is tapasztalható. A kutatók megállapították, hogy a bűnözői hálózatok egyre inkább a tengeren szállított nagyobb egyedi kábítószerszállítmányokat terjesztik, kihasználva a globális logisztikai csomópontokat.



A kannabisz továbbra is a leggyakrabban használt tiltott kábítószer, 2021-ben kereskedeleme 12,1 milliárd eurós profitot hozott a bűnszervezeteknek. A kannabisz legalizálása körül zajló vita összetett szabályozási környezetet teremt, ami kihívások elé állítja a bűnüldözést - olvasható a jelentésben. A kokain tavalyelőtt 11,6 milliárd eurós bevétellel zárt az európai drogpiacon, ezt követi a heroin 5, 2 milliárd euróval. A jelentés továbbá kiemeli az EU jelentős szerepét a globális amfetaminpiacon, amelynek fogyasztását 2021-re 90 tonnára becsülték.



Az Europol és az EMCCDA felhívta a figyelmet, hogy egyre erősebbé válik a nemzetközi kábítószerkereskedelem hatása az európai társadalmak életére.



Catherine de Bolle, a hágai székhelyű Europol vezetője a jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta: "A bűnszövetkezetek megfertőzik közösségeinket, beleivódnak demokráciánk és gazdaságunk szövetébe, gyengítik a közintézményekbe vetett bizalmat, táplálják az erőszakot, és a függőség-szegénység körforgását hozzák létre". Arra is rámutatott, hogy egyre több drogkereskedelemmel kapcsolatos erőszakos cselekmény történik az európai utcákon.



Alexis Goosdee, a lisszaboni székhelyű EMCCDA igazgatója szerint, "az illegális kábítószerpiac aktívabb, mint valaha, erre utalnak az alacsony árak és a magas minőség".