Japán

Korlátozzák Kiotó gésanegyedében a turisták mozgását

Korlátozzák Kiotó Gion nevű gésanegyedében a helyi lakosok szerint botrányosan viselkedő turisták mozgását, a kitiltják őket a szűk magánutcákról - közölte csütörtökön Ota Iszokacu városi tanácstag.



"Fel fogjuk szólítani áprilistól, vagy azt követően a turistákat, hogy tartsák magukat távol a szűk magánutcáktól" - mondta Iszokacu.



"Nem szeretnénk ezt tenni, de nem tudjuk, mi mást tehetnénk" - tette hozzá.



A városvezetés képviselője szerint turistacsoportok gyakran paparazzik gyanánt viselkednek, ha gésák bukkannak fel a mindössze egy-két méter széles sikátorokban.



2019-ben "magánutcákban fotózni tilos" feliratú táblákat is kifüggesztettek és 10 ezer jen (24 ezer forint) pénzbírságot is bevezettek a rendelet megsértőire. A jövőben a táblákon a belépni tilos felirat lesz kifüggesztve az utcácskák bejáratánál.



Gion évszázadok óta a Japán hagyományos szórakoztatóművészek központja. A lakók azonban már régóta a turisták tiszteletlen viselkedésére panaszkodnak. Decemberben a kerületi vezetés felszólította Kiotó városát, hogy orvosolja a problémát arra hivatkozva, hogy a negyed "nem vidámpark".



A kerületi tanács egyik tagja a japán sajtónak egyebek között arról számolt be, hogy valaki például meghúzta egy "Maikó", vagyis gésatanonc kimonóját, egy másik gésának pedig cigarettacsíkot dobtak a dekoltázsába. Hangsúlyozta, hogy továbbra is megvan még az a széles körben elterjedt tévhit, hogy a gésák prostituáltak lennének. A valóságban azonban olyan magasan kiképzett szórakoztatóművészek, akik elsajátították a hagyományos japán táncot és zenét és vendégeiket ezzel mulattatják.



A koronavírus-járvány végével a turizmus ismételten fellendült Japánban. Nemcsak Kiotó óvárosa, de a szigetország más látványosságai turisták tömkelegét vonzzák. A nyáron a Fudzsi-hegyre vezető legnépszerűbb túraúton átszámítva mintegy 5000 forintos belépési díjat fognak kérni, hogy ezzel is korlátozzák a látogatók számát.