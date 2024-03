Bűnügy

Mégis Szöulnak adják ki a dél-koreai "kriptokirályt"

Szöulnak adja ki Montenegró a dél-koreai "kriptokirályt" - erről döntött csütörtökön a podgoricai felsőbíróság a helyi média beszámolója szerint.



A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) internetes oldalán emlékeztetett arra, hogy a montenegrói fellebviteli bíróság néhány napja felülbírálta azt a felsőbírósági döntést, amely szerint Do Kvont az Egyesült Államoknak adták volna ki.



Marija Rakovic a felsőbíróság szóvivője közölte, a csütörtöki döntés értelmében Do Kvont Dél-Koreának adják ki, és ezzel egyben el is utasították Washington kérelmét. A döntés nem jogerős.



A Terraform blokklánccég dél-koreai alapítójának a kiadatási ügye majdnem egy éve húzódik.



Do Kvont és társát, a Terraform pénzügyeiért felelős Hon Csang Dzsunt tavaly március 23-án a podgoricai repülőtéren fogták el, amikor egy Dubajba tartó magánrepülőre készültek felszállni. Mindkét férfi hamis okmányokkal utazott volna. Tavaly júniusban közokirat-hamisítás miatt mindkettőjüket négy-négy hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték Podgoricában.



Közben a montenegrói igazságügyi minisztériumhoz az Egyesült Államoktól és Dél-Koreától is érkezett kérelem a férfiak kiadatására. A podgoricai felsőbíróság novemberben arról tájékoztatott, Do Kvon beleegyezett abba, hogy Dél-Koreának adják ki. Erről azonban az igazságszolgáltatásnak kellett döntenie azt követően, hogy a férfi letöltötte kiszabott börtönbüntetését Montenegróban.



Do Kvon blokklánccége 2022-ben omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna, elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek. A "kriptokirály" korábban ártatlanságát hangoztatta, és az ellene megfogalmazott vádakat politikailag motiváltnak nevezte.