USA

Ellenfele visszalépésével Donald Trump maradt az egyedüli republikánus elnökjelölt

Felfüggeszti kampányát Nikki Haley, azaz kiszáll a republikánus elnökjelölti versenyből - jelentette be szerdán maga a volt dél-karolinai kormányzó, miután az előző nap 15 államban tartott republikánus előválasztásból 14-et elveszített Donald Trump korábbi elnökkel szemben.



Nikki Haley gratulált Donald Trumpnak annak kapcsán, hogy minden valószínűség szerint ő lesz a Republikánus Párt elnökjelöltje. Úgy fogalmazott, hogy minden jót kívánt számára, ugyanakkor nem biztosította egyértelműen a támogatásáról. "Az ország túl értékes ahhoz, hogy a nézetkülönbségek megoszthassanak bennünket" - mondta, és hozzátette, hogy "Donald Trumptól függ, elnyeri-e azok szavazatát a párton belül - és azon túl is -, akik eddig nem támogatták", majd reményét fejezte ki, hogy ez így lesz. Megállapította, hogy a konzervatív ügy számára sürgetően szükséges még több ember bevonása, aminek sikeressége most Donald Trumpon múlik.



Az Egyesült Államok előtt álló megoldandó feladatok közül kiemelte az államadósság kezelését, mert az - szavai szerint - megroppantja a gazdaságot. Az út a szocializmus felé egyet jelent Amerika romba döntésének útjával - hangoztatta, és sürgette az Egyesült Államok határozott fellépését a nemzetközi színtéren. "A világ lángokban áll Amerika visszahúzódása miatt" - állapította meg.



Nikki Haley a választási kampányát lezáró, Charleston városában elmondott beszédében hozzátette, hogy a jövőben magánemberként tevékenykedik majd.



Az indiai származású politikus tavaly februárban jelentette be, hogy elindul a republikánus elnökjelöltségért, és Ron DeSantis januári kiszállásával maradt Donald Trump egyetlen párton belüli kihívója, országos támogatottsága azonban egyszer sem haladta meg a 25 százalékot. Az előválasztások során két helyen sikerült győzelmet aratnia: Vermont állam mellett a szövetségi fővárosban, Washingtonban.



Nikki Haley 2011 és 2017 között Dél-Karolina állam kormányzója volt, majd 2017 januárjától 2018 végéig, lemondásáig az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének posztját töltötte be Donald Trump kinevezettjeként.