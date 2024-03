Közvélemény-kutatás

Real-PR 93.: a magyarok többsége Trump győzelmét tartaná jobbnak Magyarország szempontjából

A magyarok abszolút többsége (51 százalék) szerint hazánk Trump győzelmével járna jobban az Amerikai Egyesült Államok novemberben esedékes elnökválasztásán. A baloldali választók negyede (26 százalék) is Trump sikerének szorít - olvasható a Real-PR 93. legfrissebb felmérésében, amelyről kedden tájékoztatták az MTI-t.



A közlemény szerint Donald Trump és Joe Biden indulása a legvalószínűbb az USA elnöki székéért a november 5-én esedékes választásokon.



Megjegyezték, hogy az amerikai elnök személye békeidőben is fontos igazodási pont, de a NATO legnagyobb hadseregével rendelkező államaként az orosz-ukrán konfliktus miatt napjainkban még jelentősebb, hogy ki költözhet be a választásokat követően a Fehér Házba 2025-ben.



"Trump lehet az első, aki úgy térhet vissza az elnöki posztra, hogy a két elnöki ciklusa között más személy is betöltötte ezt a tisztséget" - mutattak rá.



A Real-PR 93. második alkalommal mérte fel a magyar társadalom véleményét ebben a kérdésben. A közvélemény-kutatások ezer felnőtt telefonos megkérdezésével 2024. február 26. és 28., valamint 2023. október 30. és november 2. között készültek. A hibahatár legfeljebb +/-3,1 százalék.



A cég a felmérései alapján kijelenthetőnek nevezte, hogy növekszik a feltételezhetően Trump sikeréért szorítók köre: 2023 novemberében még a felnőtt lakosság relatív többsége (47 százalék) tartotta Magyarország szempontjából jobbnak Trump visszatérését, 2024 februárjában arányuk már eléri a társadalom abszolút többségét (51 százalék).



Azok aránya, akik szerint Joe Biden jelenlegi elnök újraválasztása lenne jobb Magyarország szempontjából, stabilan alacsony maradt (novemberben 22 százalék, februárban 23 százalék). Ezzel szemben több mint kétszer annyian tartanák lehetséges ellenfele sikerét kedvezőbbnek - tették hozzá.



A biztos szavazók körében Trump megválasztását 52 százalék tartaná jobbnak Magyarország szempontjából, ami növekedést jelent a korábbi 48 százalékhoz képest, ebben a körben a Joe Biden újrázását kedvezőbbnek tartók aránya 2023 novemberét követően 2024 februárjában is 25 százalék maradt, tehát a vele szimpatizálók száma ebben a körben is stagnál - írták.



A felmérés szerint a kormánypárti szavazók körében elsöprő a korábbi elnök támogatottsága, Trump visszatérése 78 százalékuk szerint jobb lenne Magyarország szempontjából; a baloldali szavazók több mint negyede tartaná Trump győzelmét kedvezőbbnek (26 százalék), míg 48 százalékuk szerint Joe Biden újabb elnöki ciklusa tenne jobbat Magyarországnak.

A budapesti válaszadók 32 százaléka Bident, míg 46 százalékuk Trumpot tartaná Magyarország szempontjából megfelelőbb elnöknek. A vidékiek körében a Trump-szimpátia magasabb, 53 százalékuk a volt elnök, míg 20 százalékuk a jelenlegi elnök megválasztását tartaná kedvezőbbnek Magyarország szempontjából - áll a felmérésben.



A Real-PR 93. szerint világosan látszik, hogy a Trumppal szimpatizálók aránya növekszik az életkor emelkedésével: a 18-39 évesek körében 47 százalék, a középkorúak körében 49 százalék, míg a 60 év felettieknek már az 58 százaléka örülne a visszatérésének. Ezzel szemben Joe Biden hivatalban maradásának leginkább a középkorúak örülnének (25 százalék), míg a 18-39 évesek (21 százalék) és a 60 év felettiek (22 százalék) kevésbé - olvasható a közleményben.