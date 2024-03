Ukrajnai háború

Moszkva kész átadni Kijevnek a repülőkatasztrófában elhunyt ukrán foglyok holttesteit

Oroszország készen áll Kijevnek átadni azoknak az ukrán katonáknak a holttestét, akik állítólag azon az Il-76-os orosz repülőgépen utaztak, amely az ukrán határhoz közeli Belgorod régióban zuhant le január 24-én - mondta Tatyjana Moszkalkova, az Oroszországi Föderáció emberi jogi biztosa a RIA Novosztyi orosz hírportálnak.



"Igen, készen állunk, minden rendelkezésre áll, ami ehhez eljárási szempontból szükséges. A holttestek a meglévő eljárások szerint szállíthatók" - idézte a hírportál az ombudsmant.



A január végén lezuhant gépen 74 ember halt meg, köztük 65 ukrán katona, akiket az orosz fél közlése szerint egy előre egyeztetett fogolycserére szállítottak. Moszkva szerint az ukrán erők lőtték le a gépet, ezt Kijev nem erősítette meg, és azt is kétségbe vonja, hogy valóban voltak ukrán hadifoglyok a gép fedélzetén.



Moszkalkova hozzátette, hogy Oroszország képes azonosítani az áldozatok kilétét, mert megvan az összes áldozat DNS-mintája.



Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos közölte az Ukrajinszka Pravda hírportállal, hogy eddig nem kapott hivatalos adatokat Oroszországtól azokról az ukrán hadifoglyokról, akik a gép lezuhanásakor halhattak meg, de az orosz ombudsman kijelentése után ismét az orosz félhez fordul. "Álláspontom a lehető legkövetkezetesebb: továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy az Oroszországi Föderáció ismét spekulál a január 24-én lezuhant Il-76 ügyében. Hivatalosan is meg tudom erősíteni azt a tényt, hogy egyelőre nem kaptam sem hivatalos listát a gépen tartózkodókról, sem egyéb információkat" - szögezte le az ombudsman. Hangsúlyozta, hogy a gép katasztrófáját követő napon már minden lehetséges kommunikációs csatornát felhasznált, hogy hivatalos információkat kapjon az orosz féltől, de semmit sem kapott.



"Az orosz fél közlése után mindent megteszünk azért, hogy soha senki ne vádolhasson minket azzal, hogy nem akarjuk átvenni hőseink holttesteit. Ugyanakkor még nem nyert megerősítést az a tény, hogy ukrán foglyok valóban voltak a lezuhant gép fedélzetén" - emelte ki. Hozzátette: ha Oroszország valóban átadja Ukrajnának a holttesteket, akkor minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, és utána a hozzátartozók méltósággal eltemethetik a katonákat.