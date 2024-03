Kémkedés

Újabb 'kém ballon' úszkált az égen az Egyesült Államok felett - CNN

Halászok egy csoportja egy lehetséges "kémballon" roncsait fedezte fel Alaszka partjainál, ami FBI-vizsgálatot vont maga után - jelentette pénteken a CNN. Egy állítólagos kínai kémballon tavalyi amerikai lelövése súlyos diplomáciai incidenst váltott ki Washington és Peking között.



A halászok a gyanús roncsot a hajójukra vitték és átadták az FBI ügynökeinek, amikor a hétvégén visszatértek a kikötőbe - jelentette a csatorna név nélkül nyilatkozó "az ügyet ismerő forrásokra" hivatkozva.



A legénység által megosztott fényképek alapján az FBI ügynökei megállapították, hogy az "kinézetre eléggé hasonlít egy külföldi kormány tulajdonában lévő megfigyelő ballonra ahhoz, hogy további vizsgálatot indokoljon" - állította a CNN.



Az FBI péntek este kiadott közleményében azt írta, hogy tudomásuk volt arról, hogy Alaszka partjainál egy kereskedelmi halászhajó roncsokat talált. "Partnereinkkel együttműködve segítünk a roncsok kiemelésének logisztikájában" - mondták.

Tavaly februárban egy amerikai vadászrepülőgép lelőtt egy feltételezett kínai "kém ballont" Dél-Karolina partjainál. Mielőtt az Atlanti-óceán felett véget ért volna az útja, a léggömb Alaszkától dél felé haladt, majd kelet felé fordult, hogy átszelje az Egyesült Államok határait.



Bár amerikai tisztviselők kezdetben azt állították, hogy a léggömb katonai létesítmények felett haladt el, és adatokat továbbított vissza Kínának, a Pentagon később azt mondta, hogy az eszköz nem gyűjtött semmilyen hírszerzési információt. Washington azonban továbbra is úgy véli, hogy a léggömb része volt annak a flottának, amelyet Peking az elmúlt években a magaslégköri megfigyelésre vetett be.



Kína a léggömböt "polgári eszköznek" minősítette, amely vis maior körülmények miatt tévedt az Egyesült Államok légterébe, és elítélte a lelövésére vonatkozó döntést.



Joe Biden amerikai elnököt hevesen bírálták a republikánusok, amiért hagyta, hogy a ballon áthaladjon az Egyesült Államok területén, mielőtt a nyílt víz felett leterítette volna. Az incidens tovább rontotta a Washington és Peking közötti kapcsolatokat, amelyek már amúgy is komolyan megromlottak Nancy Pelosi akkori házelnök előző augusztusi tajvani látogatása miatt.



Az Egyesült Államok az incidens nyomán szankciókat vezetett be a kínai repülőgépgyártó cégekkel szemben. Kína válaszul törvényt fogadott el, amely lehetővé tette az amerikai vállalatokkal szembeni szankciókat, Peking pedig kijelentette, hogy a két hatalom közötti magas szintű katonai kapcsolatok - amelyeket Pelosi tajvani útja után felfüggesztettek - nem folytatódnak addig, amíg az USA egyoldalúan fel nem oldja gazdasági szankcióit.



Ezek a katonai kommunikációs csatornák végül novemberben álltak helyre, miután Biden és Hszi Csin-ping kínai elnök Kaliforniában megbeszéléseket folytatott. A szankciók azonban továbbra is érvényben maradtak, és Wang Yi kínai külügyminiszter a múlt hónapban Münchenben tartott találkozón sürgette Antony Blinken amerikai külügyminisztert, hogy szüntesse meg azokat.