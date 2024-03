Erőszak

Világszerte többszáz öngyilkos haláleset szálai Ukrajnába vezetnek - BBC

Leonid Zakutenko kijevi lakosról a BBC brit állami műsorszolgáltató kétéves nyomozást követően kiderítette, hogy ő a fő méregszállító. Az ukrán a jelentések szerint egy öngyilkosságpárti online platformon tevékenykedik, és csak Nagy-Britanniában legalább 130 halálesethez kapcsolják.



Az újságírók akkor bukkantak Zakutenko állítólagos tevékenységének első nyomaira, amikor egy öngyilkosságot népszerűsítő, hírhedt online fórumon, amelynek több tízezer felhasználója volt a világ minden tájáról, gyakori említéseket láttak az "ukrán beszállítóról". A riporterek ezután lenyomozták az állítólagos online áruházát, e-mail címét és PayPal-fiókját, így jutottak adatokhoz a személyazonosságáról.



2022 januárjában a BBC riporterei potenciális vásárlónak adva ki magukat, online felvették a kapcsolatot a férfival, aki gyorsan megerősítette, hogy tud szállítani egy olyan vegyi anyagot, amelyet gyakran használnak azok, akik hajlandóak öngyilkosságot elkövetni. Amikor azonban 2022 februárjában ellenségeskedések kezdődtek Ukrajna és Oroszország között, feltételezték, hogy Zakutenko már nem tudja tovább működtetni az üzletét.



2023 májusában úgy döntöttek, hogy ismét kapcsolatba lépnek vele, amikor Kanadában letartóztattak egy másik méregkereskedőt. Ekkor Zakutenko állítólag azzal dicsekedett, hogy a konfliktus közepette az üzlete megnőtt, és csak az Egyesült Királyságba "heti öt csomagot" küldött, és most már "expressz" szolgáltatást is kínál azoknak, akik hajlandóak felárat fizetni.



2024 januárjában az újságírók egy ukrán közvetítőn keresztül igyekeztek személyesen találkozni a férfival. Ukrajnában Zakutenko AirBnB "szuperhost" volt, és a műsorszolgáltató szerint kezdetben beleegyezett, hogy találkozzon a potenciális "méreg vevőivel" azzal az ürüggyel, hogy megmutatja nekik egy kiadó lakást.



A feltételezett díler azonban az utolsó pillanatban megváltoztatta terveit, és a találkozóra soha nem került sor. A BBC riportereinek így is sikerült a nyomára bukkanniuk a méregszállító férfinak, és elfogták egy kijevi postahivatalból kifelé menet, ahol a megbeszélt csomagot legalább 14 másik csomaggal együtt a világ különböző címeire küldte.



Amikor a BBC személyesen szembesítette (videó itt), Zakutenko tagadta, hogy részt vett volna bármilyen méregárusítási tevékenységben, és "hazugságnak" nevezte a vádakat. A műsorszolgáltató ezután értesítette a brit és az ukrán hatóságokat a férfi állítólagos tevékenységéről és a fórumról, amelyen aktív volt.

A BBC szerint a fórum még szombaton is működött. Továbbra sem világos, hogy a brit vagy az ukrán hatóságok tettek-e bármilyen intézkedést a gyanúsított ellen. A BBC szerint az új online biztonságról szóló törvény lehetővé tette a brit Ofcom szabályozó számára az öngyilkosság-párti honlap leállítását, de a felügyelő szervezet állítólag még mindig azon dolgozik, hogy végrehajtsa a jogszabályt, és nem valószínű, hogy végrehajtási lépésekre még hónapokig sor kerül.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!