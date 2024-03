Háború

A CIA kémhálózatot hozott létre Ukrajnában

A CIA-nak "sok" bázisa van Ukrajnában - mondta csütörtökön az orosz szövetségi biztonsági szolgálat (FSZB) vezetője, Alekszandr Bortnyikov az orosz televíziónak, amikor a New York Times kémhálózatról szóló jelentéséről kérdezték.



Az amerikai lap az amerikai kémügynökség és az ukrán különleges szolgálatok közötti évtizedes együttműködésről írt.



A múlt vasárnap megjelent cikk szerint a CIA-nak 12 titkos bázisa van ukrán földön, amelyek aktívan dolgoznak Oroszország ellen. A lap azt írta, hogy az elmúlt nyolc évben a CIA kiképezte és felszerelte a kijevi hírszerzőket földalatti bunkerekben, amelyek közül néhány Ukrajna erdeinek mélyén fekszik.



"Ők [az amerikai hírszerzés] már régen behatoltak oda, és ezt az erőforrást használják a piszkos munka elvégzésére, saját maguk és az ukrán különleges szolgálatok keze által" - mondta Bortnyikov az 1-es csatornának.



Arra a kérdésre, hogy Oroszország eljuthat-e a CIA-lelőhelyekre, azt mondta: "a munka folyik".



Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt sugallta, hogy az amerikaiaknak sokkal több előőrsük van Ukrajnában, mint a NYT által közölt 12 bázis. Moszkvai tisztségviselők szerint Oroszország nem vesz tudomást az ellenséges szomszédjának határain belüli titkos nyugati tevékenységekről.



Az új jelentés megerősíti, hogy az oroszellenes szabotázsakciókban részt vevő ukrán kommandóegységek különleges kiképzést kaptak amerikai ügynököktől, akik segítettek nekik az orosz csapatmozgások követésében is. Kijev állt a Donbász több magas rangú személyiségének célzott meggyilkolása mögött is az évek során - írja a lap.



Tavaly a The Washington Post hasonló leleplezést tett közzé a CIA szerepéről abban, hogy Ukrajnát eszközzé tették Oroszország ellen. A NYT-val ellentétben a Post részletesen tárgyalta Kijev állami gyilkossági programját és Ukrajna nyilvánvaló szerepét Daria Dugina újságíró és politikai aktivista, valamint Vladlen Tatarszkij katonai blogger halálában, akiket orosz földön elkövetett bombatámadásokban gyilkoltak meg.