Izraeli-palesztin

Segélyre váró emberek közé hullottak a lövedékek Gázában, több tucatnyian meghaltak

Több tucatnyian meghaltak és több százan megsebesültek Gáza városában humanitárius segélyre váró palesztinok közül csütörtökön, de az övezetet irányító Hamász palesztin radikális szervezet és Izrael eltérően magyarázza a történteket.



A Gázai övezet egészségügyi hatóságai szerint 104 ember vesztette életét, 280-an pedig megsebesültek a támadásban, amellyel az izraeli erőket vádolják.



Az al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna korábbi csütörtöki közlése szerint 81-en haltak meg, a sebesültek száma pedig 700 fölött van. A csatorna kórházi forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a segélyre váró több száz ember közé tüzérségi lövedékek és drónokról indított rakéták csapódtak be.



Az izraeli hadsereg azt közölte: nincs tudomása arról, hogy azt a területet támadták volna abban az időben, majd arról számolt be, hogy az emberek a segélyért történő tülekedésben sérültek meg, összetaposták egymást.



A Kamal Advan kórház mentőszolgálatának vezetője elmondta, hogy a helyszínre érkező orvosok több tucatnyi embert találtak a földön fekve. Hozzátette, hogy nem volt elég mentőautó az összes halott és sebesült összegyűjtésére, és hogy néhányukat szekéren szállították valamelyik közeli kórházba.



Az Al-Adva kórház megbízott igazgatója közölte, hogy 90 sebesültet és három halottat szállítottak hozzájuk. Arról is beszámolt, hogy a kórház nagyrészt működésképtelen, nincs áram, a műtő akkumulátorról működik, amely várhatóan még csütörtökön lemerül.



Martin Griffiths, az ENSZ sürgősségi segélyeinek koordinátora megdöbbent a történtek miatt. "A gázai helyzet még csaknem öt hónapnyi brutális ellenségeskedés után is képes sokkolni bennünket" - írta az X közösségi oldalon.



A gázai egészségügyi hatóságok azt közölték, hogy a Gázaváros közelében segélyre várakozókat érő izraeli támadás 104 palesztint halálát okozta, és 280-an megsebesültek, az egyik kórház pedig azt közölte, hogy hozzájuk tíz holttestet és több tucatnyi sebesültet szállítottak be.



Az október 7-e óta tartó háborúban a gázai egészségügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint eddig legkevesebb 30 035 palesztin vesztette életét, és 70 457 megsebesült.



Izrael szerint azonban ezek az adatok ellenőrizhetetlenek, a gázai beszámolók nem tesznek különbséget civilek és fegyveresek között, és felsorolják az összes halálesetet, akár Izrael okozta azokat, akár nem. Köztük vannak például azon robbanások áldozatai is, amelyekről feltételezhető, hogy az iszlamista fegyveresek több száz hibás vagy célt tévesztett rakétája, valamint eltévedt lövedéke okozta - állítják az izraeli hatóságok. Izraeli jelentések szerint a gázai harcokban a hadsereg eddig mintegy tizenkétezer Hamasz-tagot ölt meg, Izraelben pedig a Hamász október 7-i támadásában mintegy ezren haltak meg.