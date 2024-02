Nagy-Britannia

Rekordösszegű támogatást nyújt a brit kormány az antiszemitizmus elleni fellépéshez

Rekordösszegű finanszírozással támogatja a brit kormány az antiszemitizmus elleni fellépést.



A londoni belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 300 ezres brit zsidó közösség védelmére alakult biztonsági szervezet, a Community Security Trust (CST) a következő négy évben több mint 70 millió font (33 milliárd forint) költségvetési juttatásban részesül.



Az összeget a nagy-britanniai zsinagógák, zsidó iskolák és egyéb felekezeti létesítmények védelmének erősítésére lehet fordítani.



A csütörtökön bejelentett összegből 54 millió font új finanszírozásnak számít, mivel a brit kormány egy 18 millió fontos keretösszeget már korábban összeállított a CST tevékenységének támogatására a 2024-2025-ös pénzügyi évre.



A jelentősen megemelt összeg a belügyi tárca szerint azt jelenti, hogy a Community Security Trust finanszírozása 2028-ig megoldott.



A minisztérium a tájékoztatásban hangsúlyozza, hogy ez a legnagyobb összeg, amelyet bármely brit kormány valaha is a zsidó közösség védelmére fordított.



A tárca szerint már az eddig folyósított támogatásból is csaknem kétszáz zsidó iskola és több mint 250 zsinagóga tud a korábbinál több biztonsági őrt alkalmazni.



Az új finanszírozási csomag bejelentésének előzményeként a Community Security Trust közölte éves felmérésében, hogy tavaly 4103 antiszemita indíttatású atrocitás jutott a tudomására, 147 százalékkal több, mint az előző évben.



A CST hangsúlyozta: még soha nem jegyzett fel ennyi antiszemita incidenst egyetlen naptári évben.



Egyedül tavaly októberben, a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadása után 1330 antiszemita indíttatású nagy-britanniai atrocitásról érkezett bejelentés a szervezethez.



A CST kiemelte jelentésében, hogy ez magasabb szám volt, mint a korábbi négy egyhavi rekord együtt.



A Hamász október 7-én elkövetett támadásában 1200 ember meghalt, háromezren megsérültek, és a terrorcsoport elhurcolt mintegy 240 túszt, akiknek több mint a fele jelenleg is fogságban van.