Bűnügy

Hollandiában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték az ország leghírhedtebb drogbáróját

Egy amszterdami bíróság kedden életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki Ridouan Taghi marokkói-holland drogbáróra 2015 és 2017 között elkövetett hat gyilkosság és négy gyilkossági kísérlet miatt - közölte a holland média.



Taghi két cinkosa is életfogytiglani börtönbüntetést kapott, míg a drogkartell másik 16 tagját 21 hónaptól 23 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtotta a törvényszék.



Az ítéletet csaknem hat évvel a tárgyalás kezdete után hozták meg, egy szigorúan őrzött tárgyalóteremben, Amszterdam külvárosában. A bíróságon kedd reggel fokozott biztonsági rendszabályok voltak érvényben, a hadsereget mozgósították, továbbá az ügyészek és a bírák páncélozott autóban érkeztek a tárgyalás helyszínére.



A per első számú vádlottját 2019-ban tartóztatták le Dubajban és adták át a holland hatóságoknak. A 46 éves, Marokkóban született és Hollandiában nevelkedett Taghi egy nemzetközi szervezett bűnözői csoport vezetője, amelynek gyökerei részben a Benelux-államokban vannak. Ezt csoportot Mocro Maffia néven ismerik, amely utal a bűnbanda tagjainak marokkói származására. Az ügyészek szerint Taghi - fogvatartása ellenére - a börtönből irányította a bűnszervezetet.



A gyilkosságokat 2015 és 2017 között követték el, Ridouan Taghi parancsára, főként olyan személyek ellen, akiket a banda rendőrségi besúgóként tartott számon. A bűnszervezet egyik tagja, Nabil B. 2017-ben feladta magát a rendőrségen és belegyezett abba, hogy a vád koronatanúja legyen az eljárás folyamán. Nem sokkal később, Nabil B. testvérét, ügyvédjét, továbbá tanácsadóját, Peter R. de Vries bűnügyi újságírót meggyilkolták.



Ridouan Taghi aki nem vett részt az ítélethirdetésen, saját magát képviselte a per utolsó szakaszában, mivel korábbi ügyvédjét tavaly áprilisban letartóztatták, azzal a gyanúval, hogy segített ügyfelének a külvilággal való kommunikációban. Taghi az eljárás folyamán tagadta az ellene felhozott vádakat, és a per többi vádlottja sem tett beismerő vallomást a bíróságon.



Az ügyvédek ügyfeleik felmentését kérték. A bíróság elutasította a védelem azon érveit, hogy a tárgyalás tisztességtelen volt. A bírák úgy döntöttek, hogy Nabil B. vallomása megbízható volt, és bizonyítékként felhasználható. Maga a koronatanú is bíróság elé állt és 10 év börtönbüntetést kapott. A törvényszék ítélete fellebbezhető.