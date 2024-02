Műemlékvédelem

Román költségvetési forrásokból állítják helyre Solymos várát

Román költségvetési forrásokból, az országos beruházási társaság (CNI) finanszírozásával állítják helyre és restaurálják Solymos várát a partiumi Arad megyében - jelentette be Florin Pera, Lippa polgármestere.



Az elöljáró közösségi oldalán számolt be az újabb fejleményekről, miután múlt héten kiderült, hogy a közelmúltban ledőlt a vár egyik fala. A régió legjelentősebb középkori erődítményének tartott, egykor stratégiai jelentőségű vár Solymosvár (Soimos) településen áll, mely közigazgatásilag Lippa (Lipova) városához tartozik.



Florin Pera bejegyzésében azt írta: a napokban Bukarestben egyeztetett az országos örökségvédelmi intézet (INP) és az országos beruházási társaság (CNI) vezetőivel, akik biztosították arról, hogy azonosították a finanszírozási forrást, melyből megtörténhet a vár helyreállítása és restaurálása.



Hangsúlyozta, "komplex folyamatról van szó", melyet műemlékvédelmi szakemberek felügyelnek. Mint részletezte, elsőként az örökségvédelmi intézet készíti el a műszaki szakvéleményt és a sürgősségi beavatkozáshoz szükséges dokumentációt. "Ennek a szakasznak a befejeztével Solymos várának a helyreállítása és restaurálása az országos beruházási társaság révén valósul meg" - írta Facebook-oldalán Pera. A polgármester szerint a projekt a turizmus fejlődését eredményezi majd a városban és a térségben, általa a helyi közösség is visszakapja a fontos műemléket.



A Solymos váránál bekövetkezett falomlás tényét Ionel Bulbuc, az Arad megyei önkormányzat Nemzeti Liberális Párti (PNL) alelnöke ismertette a nyilvánossággal múlt héten. Egyúttal a lippai városvezetést okolta, hogy nem hívott le uniós alapokat a megmentéséért, a műemlék épület ugyanis a Szociáldemokrata Párti (PSD) vezetésű helyi önkormányzathoz tartozik.



Az erődítmény sorsa ezáltal kampánytémává vált a romániai helyhatósági választások közeledtével, Florin Pera polgármester válaszában a műemléket 2020-ig felügyelő megyei önkormányzatot vádolta annak elhanyagolásával. Elmondta, hogy a várromot megpróbálják felvetetni az országos örökségvédelmi intézet sürgősségi listájára, mire Ionel Bulbuc már aznap délután bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatott erről Bukarestben.



Lehoczky Attila aradi történelemtanár a Temesvári Rádiónak múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a kőomlás nem újkeletű, januárban következhetett be. Szerinte ez korántsem olyan súlyos kár, mint amikor néhány éve leomlott az Izabella királyné erkélyének nevezett balkon. Úgy tudja, hogy az erődítményen 50-60 éve nem végeztek állagmegőrzési munkálatokat.

Solymos vára Lippa közelében található, a Maros jobb partján, a partiumi térség egyik legjelentősebb középkori erődítménye. Pál szörényi bán építtette a tatárjárás után, első említése 1278-ból való. Rövid ideig királyi vár volt, majd Hunyadi János, a Bánffy család, később Corvin János birtokában állt. 1514-ben Dózsa György serege ostromolta, a XVI. században Izabella magyar királyné lakott benne. 1788-ban ürítették ki hivatalosan.



A vár hegyen áll, legkorábbi része a belső vár és öregtorony. A leírások szerint a várudvar északi részén állt az Izabella királyné idejéből való reneszánsz palota, a déli oldalon volt a lovagterem és a várkápolna.