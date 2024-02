Megsemmisítette az orosz hadsereg az első amerikai Abrams harckocsit az ukrajnai háborúban, az Avgyijivka környékén vívott harcokban - jelentette ki Jan Gagin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a RIA Novosztyi hírügynökségnek.



Gagin szerint az amerikai tankokat mindeddig kímélték ukrán részről. Hozzátette, hogy minden nyugati haditechnikai eszköz sebezhető, és hogy az újakat csakúgy be fogják olvasztani a Donyec-medence városainak újjáépítése érdekében, mint a régieket.



Az orosz védelmi minisztérium hétfői közlése szerint az orosz erők elfoglalták a donyecki régióban lévő Lasztocskine települést, miközben hét frontszakaszon 22 ukrán ellentámadást és támadást vertek vissza az elmúlt nap folyamán. A legtöbb, szám szerint hét ukrán roham a kupjanszki frontszakaszon hiúsult meg az orosz hadijelentés szerint. Az ukrán fél a harci érintkezési vonal mentén csaknem 1200 katonát veszített, akik közül a legtöbben, szám szerint több mint 420-an a Donyeck, és mintegy 410-en az Avgyijivka körzetében vívott összecsapásokban estek el vagy sebesültek meg súlyosan.



Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője bejelentette, hogy Avgyijivka "megtisztítása" befejeződött. Vlagyimir Rogov, az Együtt Oroszországgal elnevezésű zaporizzsjai mozgalom vezetője a RIA Novosztyinak azt mondta, hogy az orosz hadsereg elfoglalta Rabotine község déli részét, és a központot támadja.



Az orosz védelmi minisztérium az elmúlt nap folyamán megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között említette meg egyebek mellett egy norvég NASAMS légvédelmi rakétarendszer indítóállását, három harckocsit, három gyalogsági harcjárművet, négy páncélozott harcjárművet, két páncélozott szállítójárművet, két amerikai M777-es tarackot, két Storm Shadow manőverező robotrepülőgépet, HIMARS sorozatvetők öt rakétáját, valamint 62 drónt.



A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.



Volodimir Zelenszkij új béketervével kapcsolatban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Moszkvával senki sem vette fel a kapcsolatot ebben a témában. "Furcsa formátumnak" nevezte a hírek szerint Zelenszkij által szorgalmazott genfi békekonferenciát. "Komolytalannak" és "nevetségesnek" nevezte az arra irányuló próbálkozásokat, hogy az ukrajnai rendezésről Oroszország kirekesztésével tárgyaljanak.



A The New York Times közlésével kapcsolatban, amely szerint az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) márt tíz éve aktív támogatója a jelenlegi ukrán kurzusnak, Peszkov azt mondta, hogy az említett kémszervezet és az Egyesült Államok más illetékes szervei már jóval 2014 előtt elkezdték a toborzást és a felkészítést az Oroszország elleni felforgató akciókra. Azt mondta, hogy az amerikai "tanácsadók" teljes emeleteket foglaltak el az ukrán elnöki hivatalban.

Russian telegrams are reporting what would be the first destruction of an M1 Abrams in Ukraine near Avdiivka.



No video of that close up angle just yet. Keeping an eye out for that because from the video it's unclear if that's just the blowout panels. pic.twitter.com/3iz0kUCgbx